本报记者 谢亚宏

塞尔维亚工商会近期发布《塞尔维亚经济绿色转型宣言》，提出促进可再生能源发展、加强循环经济和可持续生产、加强绿色职业培训等十大目标，旨在鼓励企业向循环商业模式转型。塞尔维亚工商会主席马尔科·查戴日指出，该文件为塞尔维亚企业提供了绿色转型路线图。

近年来，塞尔维亚政府陆续批准或制定一系列推动绿色转型的目标文件。2017年正式批准《巴黎协定》，承诺采取行动减少温室气体排放、努力适应气候变化，并制定《国家适应计划》，为各项措施提供资金和必要援助。2019年底，塞政府提出“塞尔维亚2025愿景”，将实现绿色循环经济设定为重要目标。2021年，塞尔维亚首次通过《气候变化法》，承诺到2030年温室气体排放量比2010年减少13.2%，到2040年可再生能源比例达到40%以上，2050年实现碳中和。

为减少对化石能源的过度依赖，塞尔维亚推出可再生能源生产补贴，用于激励风能、生物质能和太阳能等可再生能源生产，2021年将这一补贴费用提高5倍。塞尔维亚同时取消对太阳能发电厂和风电场投资的一系列限制，允许居民出售自己在家利用太阳能电池板生产的电能。

塞尔维亚政府提出60亿欧元引资目标，加大力度改善空气质量、加强固体废物管理和废水处理。不久前，政府通过了循环经济三年发展规划，表示将加强垃圾分类和处理企业的政策支持，推动私营和学术部门在循环经济创新与应用领域的合作。

塞尔维亚农业部与联合国粮农组织、绿色气候基金合作开展相关项目，致力于提升私营部门应对气候变化的能力、加强公众教育、修建必要的基础设施等。2022年3月，塞尔维亚地方政府获得世界银行1亿美元等值贷款，用于促进绿色经济发展、改善相关服务和设施等。塞尔维亚欧洲一体化部长米什切维奇日前表示，欧盟将投资2.63亿欧元助力塞尔维亚的7个绿色经济项目建设，涉及污水处理、可再生能源产能扩充等。

中国积极助力塞尔维亚绿色转型发展。中企承建的匈塞铁路等交通基础设施显著提升当地交通效率，降低碳排放。中企还与塞尔维亚政府签署合同，将改造或新建当地65座城镇的污水排放管网及处理体系，对12个州的现有垃圾填埋场进行升级改造等。

塞尔维亚工商会战略分析、服务及全球化部门负责人米哈伊洛·韦索维奇表示，考虑到当前全球经济形势和主要贸易伙伴的需求，塞尔维亚企业需要采取更多措施促进绿色转型，努力提升产品和服务的竞争力。

《 人民日报 》（ 2023年01月19日 17 版）

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