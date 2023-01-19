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多国持续升级“限塑”措施（国际视点）

本报记者  刘玲玲  刘  慧  李  强
2023年01月19日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　塑料污染是全球普遍关注的环境挑战。越来越多国家不断升级“限塑”措施，积极研发和推广可替代产品，持续加强政策引导，提升企业、公众对塑料污染危害的认识和参与塑料污染治理的意识，推行绿色生产和生活方式。

　　

　　法国——

　　逐步禁用一次性塑料包装

　　2023年1月1日起，法国快餐店迎来“限塑”新规——必须将一次性塑料餐具更换为可重复使用的餐具。这是自禁止使用塑料打包盒、禁止提供塑料吸管等要求后，法国在餐饮领域限制使用塑料制品的又一新规。

　　在法国各大超市，人们能切实感受到减少使用塑料制品的细节：大部分商品的标签上都明确指明其分类回收方式；电子产品等标注了是否可维修以及维修所需配件信息，为后续产品回收提供参考；超市还鼓励散装销售、减少包装。自2021年起，法国超市的黄瓜、橙子等30多种蔬果不再使用塑料膜进行包装，消费者可携带能够重复使用的器具购买散装商品。

　　法国生态转型部指出，每年法国销售的日常用品包装重量大约有550万吨，其中20%是塑料包装，且通常是一次性使用。法国正逐步增加可重复利用包装的产品份额，目标是到2023年投放市场的可重复利用包装产品比例达到5%，2027年达到10%。

　　“制造商应该从源头上减少过度包装，各地政府应该完善公共场所的垃圾分类系统，并对消费者开展科普行动，进一步提高垃圾回收率。”法国消费者协会指出，法国塑料过度包装问题突出，塑料回收比例有待提高。

　　近年来，法国加大“限塑”力度，通过了《为循环经济反对浪费法》，旨在逐步减少使用一次性塑料制品、促进替代及可重复使用材料的开发、禁用一次性塑料包装、推广无包装销售等，推动国家生态转型目标的实现。该法对全面禁用一次性塑料包装规划了路线图：到2025年实现对塑料制品的100%循环利用，力争减少不必要的一次性塑料包装；到2030年将一次性塑料瓶的出售量减少一半。该法案以5年为一个衡量阶段，根据实际情况量化调整相应政策，最终实现2040年前将一次性塑料制品的使用率降低到零的目标。

　　泰国——

　　加强公私合作减少塑料使用

　　为了应对塑料垃圾问题，泰国一直在持续推进《管理塑料垃圾路线图2018—2030》。该路线图秉持“少用、重用、再循环”原则，加强公私合作，推动负责任的消费和生产，实现循环经济。根据路线图，泰国在2019年底禁止使用塑料微珠、氧化降解塑料等塑料产品，2022年停止使用厚度小于36微米的轻质塑料袋、塑料吸管、泡沫塑料食品盒、塑料杯等，到2027年实现100%回收塑料垃圾的目标。2019年11月底，泰国批准了自然资源与环境部提出的“禁塑”议案，从2020年1月1日开始禁止主要的购物中心、便利店等提供一次性塑料袋。

　　公私合作是泰国推动“限塑”的重要一环。2018年，在“塑料和废弃物管理公私合作伙伴关系”计划下，政府和公共机构、私营部门、学术界、民间组织等合作，共同进行塑料和废弃物管理，主要目标是减少塑料产品使用以及对塑料垃圾进行重复利用。在该计划下，泰国增加了塑料垃圾收集点；工业制造商建立起“泰国塑料循环联盟”，回收、管理和再利用制造过程中产生的塑料垃圾；几十家泰国领先企业组成泰国可持续发展商业委员会，与泰国环境研究所等合作进行环保实践，并提升公众对环境问题的认识。

　　当前，泰国零售商协会和商场、超市、便利店等合作，在每月第四天停止提供塑料袋，不使用塑料袋的消费者可获得奖励积分。这一活动仅2019年就减少使用塑料袋约20亿个。在“限塑令”通过后，泰国零售商协会和政府合作，推出了一项“每天对塑料袋说不”的活动，该协会75家会员的约2.45万个分销渠道从2020年1月1日开始停止提供塑料袋。

　　泰国将在2025年之前禁止进口塑料垃圾。第一阶段将从2023年开始，将根据实际产能确定限制进口的塑料垃圾数量；从2024年开始，将只允许进口50%的塑料垃圾；直至2025年全面禁止进口所有塑料垃圾。泰国自然资源与环境部部长沃拉乌表示，这是让泰国摆脱塑料垃圾的重要一步。

　　德国——

　　提升回收率促进循环经济发展

　　走进柏林任何一家超市，入口处总能看到拎着大包空瓶的顾客在退瓶机器前忙碌，软质塑料瓶0.25欧元，硬质塑料瓶0.15欧元……所有瓶子投放完毕，顾客会收到一张超市代金券，这也是在购买瓶装饮料时已经支付的押金。如今，这套空瓶回收政策已成为德国独具特色的循环经济范例。

　　这些超市退瓶机回收的塑料瓶，以不同形式参与循环经济：硬质塑料瓶由专业回收公司分拣、收集，运至饮料生产商，经过清洗、消毒并重新灌装上市，这种塑料瓶可以重复使用约25次；软质塑料瓶（PET塑料瓶）则被压缩打包送至塑料回收企业，切碎还原成塑料颗粒，用于制造新的塑料瓶、纺织品或其他塑料制品。根据德国包装市场研究协会的统计，回收的PET塑料瓶中，34%用于生产新的饮料瓶，27%用于生产塑料包装袋，22.6%用于生产纺织面料，16.4%用于其他，总体循环利用率达到93.4%。

　　环境保护组织“德国环境行动”循环经济负责人托马斯·菲舍尔介绍，德国的空瓶回收率已经超过98%。这一成功经验催生了新的商业创新，除饮料瓶外，有企业还推出专门回收卫浴用品的容器。

　　在德国，塑料饮料瓶会在醒目位置标注采用100%的可再生塑料，饼干、零食、意大利面等食品包装袋也开始大量使用可再生塑料，甚至在超市的仓库里，打包商品薄膜、运货的塑料箱和托盘，也都采用可再生塑料。

　　德国塑料循环利用率不断提升，既与环保理念的日益普及有关，也与德国及欧盟日趋收紧的产品包装法案有关。在能源价格高企的背景下，该进程正在加速。目前，德国正努力在减少包装量、倡导实施可重复使用包装、扩大高质量闭环回收、设置塑料包装强制性回收指标等方面进一步推动“限塑”。德国的举措正成为欧盟的重要标准。

　　（本报巴黎、曼谷、柏林1月18日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月19日 17 版）
(责编：白宇、牛镛)

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