本报记者 黄培昭

新年伊始，伊朗国家教育最高委员会秘书处宣布，伊朗将从2024年起把中文纳入国民基础教育体系。中文教育目前主要在伊朗的大学开展，今后将逐步在中小学普及。据统计，截至2022年底，阿联酋、沙特、埃及、突尼斯等多个中东国家已将中文纳入国民教育体系，16个中东国家在高校开设中文院系。中东地区民众学习中文热情高涨。

“你好！你是中国人吗？欢迎，热烈欢迎！”在中东北非地区，从阿拉伯半岛的沙特、卡塔尔、科威特、阿联酋，到地中海边的以色列，尼罗河畔的埃及、苏丹，再到北非西端的突尼斯、摩洛哥和阿尔及利亚等国，记者足迹所到之处，总能听到当地人用中文发出问候，亲切感油然而生。

近年来，中东国家更加重视加强中文教育。黎巴嫩首都贝鲁特、南部主要城市赛义达、东部城市扎赫勒等地，纷纷开设面向大学生和社会公众的中文教学课程，越来越多人对学习中文充满兴趣。伊拉克民众的中文学习需求日益增大。近日，由孔子学院总部汉考国际与伊拉克—中国友好协会合作运营的伊拉克首家HSK（汉语水平考试）中文学习测试中心在巴格达设立，将为伊拉克中文学习者提供更加便捷、全面、个性化的“教—学—考—来华留学—实习就业”一体化国际中文教育综合服务，受到伊方广泛欢迎。沙特共有9所大学设立中文专业，累计培训300多名本土中文教师，支持1000多名大学生参加国际中文教师奖学金在线研修班，沙特教育部2022年在746所中学增设中文课程。在以色列，中文课程已进入部分中小学课堂，从最初10所学校发展到如今近50所中小学校设置中文选修课。在阿联酋，已有158所中小学及幼儿园开设中文课程……

沙特《阿拉伯新闻报》日前刊发题为《沙特人将中文视为“未来的语言”》的文章称：“学习中文已是一种国际趋势，中文将成为未来影响很大的语言……语言是了解一个国家最好的钥匙，越来越多学生通过学习中文，了解到丰富多彩、立体全面的中国。”

伊朗艺术研究院东方部主任纳思霖对本报记者表示，伊朗越来越多年轻人把中文确定为应该学习的重要外语。“我们在多所大学开设中文系，每学期都有很多新生选择中文专业。他们认为学好中文意味着未来更容易找到一份好工作。”

以色列教育部中文教学督导柯塔梅说，以色列全国大约有3000名中小学生正在学习中文。“中国是伟大的国家，越来越多的以色列人希望了解中国。”

在埃及许多学校，中文老师不仅教授学生中文，还教他们中国剪纸、书画和厨艺等，让学生更全面地体验中国传统文化魅力。埃及《共和国报》近期刊文指出，语言是促进文明交流的载体，如今中东青年一代学习中文的热情日益浓厚，他们正通过学习中文以更准确理性的方式认识、讲述和传播中国文化。

“中东国家越来越多民众喜欢学中文，通过学习中文了解博大精深的中国文化。”埃及苏伊士运河大学语言学院院长拉杰布对本报记者表示，2000多年来，中东国家与中国文明交流互鉴、互通有无，不断碰撞出思想的火花，书写东西方文化交融的历史佳话。这其中，语言的沟通作用功不可没。拉杰布说：“相信未来，中文将以其独特的魅力吸引越来越多的人学习，这将促进世界文明多样性进一步发展。”

（本报开罗1月18日电）

《 人民日报 》（ 2023年01月19日 17 版）

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