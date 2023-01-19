新华社伊斯兰堡1月18日电 （记者蒋超）巴基斯坦国民议会议长阿什拉夫17日称赞中巴经济走廊为巴基斯坦带来巨大发展机遇，为巴人民带来繁荣与和平的未来。

阿什拉夫当天在首都伊斯兰堡出席全巴中资企业协会《2022年可持续发展报告》发布仪式。这份报告由该协会与巴国民议会可持续发展目标国家议会特别工作组秘书处联合发布。

阿什拉夫在致辞时表示，作为共建“一带一路”重大先行先试项目，中巴经济走廊建设顺民心、得民意、惠民生。在两国政府、企业及社会各界的共同努力下，走廊合作取得丰硕成果，为巴国家建设和地区互联互通作出重要贡献，为推动巴中全天候战略合作伙伴关系深入发展和“一带一路”高质量发展发挥了重要作用。

阿什拉夫说，中巴经济走廊建设与巴基斯坦可持续发展和持久经济利益息息相关。走廊依靠其强大韧性，帮助巴应对新冠疫情带来的挑战。巴中两国建设者携手克服各种困难，谱写了巴中友谊全新的动人篇章。走廊必将为巴基斯坦和“一带一路”沿线国家发展提供重大机遇，助力实现地区繁荣。巴国民议会愿在确保顺利推进走廊项目方面发挥积极作用。

《 人民日报 》（ 2023年01月19日 03 版）

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