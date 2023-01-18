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外交部发言人：中国经济韧性强、潜力大、活力足

2023年01月18日22:12 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月18日电 外交部发言人汪文斌18日在例行记者会上说，2022年，中国有效应对超预期因素冲击，稳住了宏观经济大盘，经济总量和人均水平持续提高，这充分表明中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。

　　有记者问：国家统计局日前公布了2022年中国国民经济运行情况数据。有外媒评论称，随着防控措施的优化调整，今年中国经济增长将明显加快。发言人对此有何评论？

　　汪文斌说，2022年，在世纪疫情反复延宕和世界经济持续低迷的考验下，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观调控力度，有效应对超预期因素冲击，稳住了宏观经济大盘，经济总量和人均水平持续提高。这份成绩的取得殊为不易，充分表明中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。

　　他说，近期，不少国际投资机构认为，随着中国优化调整疫情防控措施，预计今年中国经济将出现持续、快速提振。相信随着中国疫情防控转入新阶段、生产生活秩序加快恢复，中国经济增长的内生动力将不断积聚增强，深化改革开放的红利将持续释放，新一年的中国经济必将呈现整体好转，实现更大发展，为世界经济作出更大贡献。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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