新华社北京1月18日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部长绍伊古17日说，未来几年俄军将进行大规模调整，包括军队人数增至150万。乌克兰总统泽连斯基与德国总统施泰因迈尔17日视频会晤，双方讨论了对乌增加军事援助等问题。

——据俄罗斯国防部网站消息，绍伊古在军方会议上说，2023年至2026年，俄军将进行大规模调整，其中包括军队人数增至150万。装备供应保障、基础设施建设将与军队人数增加同步进行。俄军还将加强海军、空天军和战略导弹部队的作战能力。

——俄总统新闻秘书佩斯科夫17日表示，俄军扩员是西方国家的行动所致，俄国家安全必须得到无条件保障。他说，俄军扩员与西方国家对其发动的代理人战争有关，这场战争涉及经济战、金融战、法律战等。

——泽连斯基17日在社交媒体发文说，当天他与施泰因迈尔就乌克兰形势、增加对乌军事援助以及如何落实泽连斯基提出的“和平方案”等问题进行了讨论。2022年11月，泽连斯基提出“和平方案”，要点之一就是俄军撤出乌克兰领土是乌俄实现停火甚至停战的保障和可靠途径。

——俄罗斯外交部17日发表声明说，为回应欧盟对俄实施的第九轮制裁，俄方已扩大禁止入境的欧盟公民名单。俄方反制措施涉及在对乌克兰军事援助框架内参与乌军培训工作的欧盟各国强力部门领导人、为乌克兰政府生产并提供武器装备的欧盟各国的国家机构和商业机构、公开发表反俄言论的欧盟公民以及欧洲议会个别议员。

——泽连斯基17日夜在社交媒体发文称，荷兰计划向乌提供“爱国者”防空系统，将有助于加强乌防空能力，保护城市和平民免遭导弹袭击。据乌克兰国际文传电讯社当天报道，荷兰决定向乌克兰提供一套“爱国者”防空系统。乌国防部长列兹尼科夫说，乌军将在10周内接受“爱国者”防空系统使用培训，美国已做出相关承诺。

——佩斯科夫16日说，西方国家向乌克兰提供“挑战者2”坦克只会延长俄乌冲突，给乌克兰带来更多麻烦。他表示，英国和其他欧洲国家打算继续向乌克兰提供更先进的军事装备，但他们没有能力改变局势，他们正在利用乌克兰作为实现其反俄目标的工具。

——据克里姆林宫网站消息，俄罗斯总统普京16日与土耳其总统埃尔多安通电话讨论了乌克兰局势、两国能源合作等问题。双方重点讨论了落实黑海港口农产品外运协议、解除俄罗斯粮食和化肥出口限制等问题。根据土方倡议，俄乌双方将讨论在押人员交换问题。（参与记者：李东旭、赵冰、耿鹏宇、安晓萌、陈畅）

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