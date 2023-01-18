新华社北京1月18日电 土耳其媒体17日援引土国防部长胡卢西·阿卡尔的话报道，瑞典和芬兰没有满足土方所提加入北大西洋公约组织的条件，土方希望两国按照先前签署的一份文件履行承诺。

土耳其《自由报》援引阿卡尔的话说，土方注意到，瑞典和芬兰没有按照去年6月签署的备忘录履行承诺。土方希望两国采取具体措施，解除对土耳其武器出口禁令并停止支持恐怖组织。

2022年5月17日，在瑞典斯德哥尔摩，瑞典首相安德松（右）和到访的芬兰总统尼尼斯托参加新闻发布会。新华社发（瑞典政府供图/宁尼·安德松摄）

阿卡尔还表示，土方谴责瑞典首都斯德哥尔摩上周发生的库尔德工人党示威活动。

土耳其政府已就此事召见瑞典驻土大使提出抗议。此外，土检方已启动刑事调查。

瑞典和芬兰去年5月申请加入北约，但遭土耳其反对。经多轮谈判，土耳其、瑞典、芬兰去年6月底签署备忘录，确认土耳其同意支持瑞典和芬兰加入北约，瑞典和芬兰将不支持库尔德工人党、叙利亚库尔德武装“人民保护部队”以及“居伦运动”，并同意解除向土耳其出口国防设备的限制。

土耳其把库尔德工人党和“人民保护部队”定为恐怖组织，认定“居伦运动”2016年在土耳其发动未遂政变。

按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。目前，土耳其和匈牙利尚未正式批准瑞典和芬兰加入。（张旌）

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