人民网伦敦1月17日电（邢雪、余颖、郭锦标）当地时间1月17日，英国“欢乐春节”系列活动新闻发布会在驻英使馆文化处举行， 2023年“欢乐春节”系列活动在英国正式拉开帷幕，8座城市的近百余项活动将为英国民众及在英华侨华人展示中国文化魅力，促进中英之间的理解与交流。

中国驻英国使馆代办杨晓光在视频致辞中表示，“欢乐春节”是传承中国传统文化的庆典，是东西方文明交流互鉴的盛会。近年来，英国各地持续开展丰富多彩的“欢乐春节”活动，其秉承的4H理念（Hope、Home、Harmony、Health）受到了在英民众的广泛认可，也得到英国王室的认同，加深了中英两国人民的相互理解，也为普通民众带去了美好祝福和希望，生动实践了人类命运共同体理念和深化世界人民和谐共处、平等相待、同舟共济、共克时艰的中国主张。2023年，希望通过“欢乐春节”这一全球品牌，中英两国将有机会增进交流，扩大合作，推动双边关系取得新发展。

发布会由中国驻英国使馆新闻发言人、公使衔参赞毕海波主持，文化处公使衔参赞李立言介绍了“欢乐春节”品牌活动的由来和近年来在英国开展的情况。 驻英使馆供图

发布会由中国驻英国使馆新闻发言人、公使衔参赞毕海波主持，文化处公使衔参赞李立言介绍了“欢乐春节”品牌活动的由来和近年来在英国开展的情况。中国驻伦敦旅游办事处主任薛伶出席发布会。李立言表示，这些活动不仅有助于增进英国民众对中国文化艺术和旅游资源的深入了解，彰显东西方文明交流互鉴的魅力，而且有利于促进两国民间友好，推动中英关系健康发展。

据介绍，今年英国“欢乐春节”系列活动是自疫情以来首次以线下活动为主，打造“伦敦+”模式，即以伦敦为中心，覆盖伯明翰、布里斯托、卡迪夫、爱丁堡、泽西岛、曼彻斯特等8个城市近20家政府部门、友好团体和文化艺术机构，涉及大小近百余项活动，音乐会、展览、舞龙舞狮、美食节、年俗展示等内容丰富，时间长达一个月。

亚洲以外最大的中国春节庆祝活动——特拉法加广场中国春节庆典将在大年初一全面恢复线下举办，伦敦民众将再次欣赏到丰富多彩的中国文化活动。英国科学博物馆将举办“科学春晚”，用VR探索中国天宫空间站、解密兵马俑、听说书人讲述年兽的故事……展现中国科学与文化共荣并灿的瑰丽蓬勃。伯明翰大学将举办“肖荻与友中国新春系列晚会”，用音乐的形式搭建起中英友谊的桥梁。1月22日在曼彻斯特唐人街将举行舞龙舞狮、中国功夫等表演，并在曼彻斯特市中心环游一周，曼彻斯特市皮卡迪里花园也将架起春节的饮食摊位，还将有太极和舞龙表演，一直持续至29日。2023年爱丁堡中国新年音乐会上，皇家苏格兰国家交响乐团将在大年三十带来中国传统艺术与西方交响乐团合作演绎的京剧《梨花颂》以及中西方经典曲目，爱丁堡中国新年城堡灯光秀，将向苏格兰人民彰显中国之美、文化之美。泽西岛政府也将首次主办庆祝中国新年活动，从1月22日持续开展至2月5日。所有英国的“欢乐春节”活动都可以在中国驻伦敦旅游办事处线上平台了解。

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