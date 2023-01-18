人民网堪培拉1月18日电（记者陈效卫）当地时间18日，斐济邮政与斐济中国文化中心在该中心举行斐济2023兔年生肖邮票的发行仪式，斐济政、企、新闻界人士以及华人华侨、中资企业等150余人参会。

本套兔年生肖邮票共4枚，设计创意来源于中国剪纸，将中国生肖兔文化和斐济民族文化相结合。邮票的边框采用了斐济传统的玛西布图样，生肖兔剪纸的镂空装饰结合使用斐济本地常见的扶桑花和中国牡丹，红色和金色烘托出中国新年的节日气氛，生动展现了两国的民俗文化特色。首日封则选用了真实的兔子照片作为主体，与邮票形成表现形式上的反差。

兔年生肖邮票的设计师由南京市文化和旅游局推荐，具有丰富的邮票设计经验。自2016年以来，斐济邮政与斐济中国文化中心连续8年合作发行生肖邮票。邮票设计均富含中国和斐济两国文化特色，承载了对中斐两国人民友谊的美好祝愿。主办方将两国历年合作的生肖邮票精心装裱，作为常设展览向公众开放。

中国驻斐济使馆临时代办王旭光、斐济本土事务部文化、遗产和艺术司司长柯林·雅巴克、斐济邮政执行总裁阿尼鲁达·班索德博士、斐济中国文化中心主任韩小燕等共同出席了兔年生肖邮票发行仪式。

王旭光代办在致词中盛赞本次活动把中国文化带到了万里之外的斐济，起到了交流文化、加深友谊的作用，并诚挚邀请斐济民众来中国领略春节文化和冰雪之美。

斐济本土事务部文化、遗产和艺术司司长柯林·雅巴克表示，斐济中国文化中心是友谊之家，丰富多彩的文化活动加深了斐中两国人民的相互了解，建立起一座斐中两国人民之间的友谊之桥。

斐济邮政执行总裁阿尼鲁达·班索德博士在讲话中赞誉斐济中国文化中心高效率的工作，并祝贺本次兔年生肖邮票的发行圆满成功。

兔年邮票出售现场斐济民众参观采购。斐济中国文化中心供图

斐济中国文化中心主任韩小燕表示，中斐生肖邮票已经成为两国文化的信使。每一枚邮票，都融入了中斐两国多种文化元素，中国文化中心与斐济邮政因连续多年的合作使得双方对彼此的文化更加熟知、也更加热爱。

当日，“欢乐春节·兔年剪纸比赛”颁奖仪式和“发现中国冰雪之美”摄影艺术展开幕式同期举行。

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