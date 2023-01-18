新华社日内瓦1月18日电（记者连漪 单磊）中国农历新年将至，有“欧洲屋脊”美誉的瑞士少女峰热切期待中国游客。新华社记者了解到，少女峰专门为中国游客准备的“兔年惊喜”——冰雕兔，于当地时间17日正式亮相。

“2023年新春快乐，兔年大吉！希望你们很快就会来，瑞士欢迎你！”少女峰铁路公司中国市场主管阿德里安·施米德（中文名时迪轩）向中国朋友送上节日祝福，并发出热情邀约。

瑞士少女峰开始展出为欢迎中国游客而准备的冰雕兔。（图片由少女峰铁路公司工作人员提供）

为迎接春节，少女峰缆车起始站早早就布置起兔年装饰和红灯笼。“我们想用特别的方式欢迎中国游客，因此在冰川上雕刻了兔子。”少女峰铁路公司管理人员凯斯勒告诉记者，他们准备了一系列中国元素的欢迎方式，“都是我们第一次做”。

冰雕兔就在欧洲海拔最高的火车站“少女峰-欧洲屋脊”旁边的冰雕区域内展出，冰雕下附中文祝福语“兔年大吉”。

瑞士少女峰新开的面食餐厅已挂起红灯笼。新华社记者连漪摄

就在冰雕兔不远处，还有一座冰雕，刻画的是中国钢琴家郎朗在山峰上演奏的场景。2022年4月14日，郎朗在少女峰火车站献上钢琴独奏，带来《爱之梦》《茉莉花》等中外名曲，促进中欧文化交流。

中国钢琴家郎朗在少女峰上演奏的冰雕。新华社记者连漪摄

“我相信中国市场有很大潜力，这也是为什么我们做这么多面向中国的活动。”凯斯勒说。

瑞士联邦公共卫生局11日发表声明说，当前在中国流行的奥密克戎毒株对瑞士人口及卫生系统构成的风险很小，瑞士联邦委员会当天讨论了欧盟关于对乘飞机进入欧盟人员采取措施的最新建议，决定目前瑞士不应要求来自中国的旅客接受强制新冠病毒检测。

1月12日，人们在瑞士少女峰的滑雪场滑雪。新华社记者连漪摄

海拔4158米的少女峰位于瑞士中部伯尔尼州因特拉肯地区，其绝美的冰川和雪景吸引了世界各地的游客，这里也是重要的冰雪运动基地。2001年，联合国教科文组织将少女峰-阿莱奇冰川-比奇峰地区列为世界自然遗产。2002年，黄山与少女峰结为“姊妹山”。（参与记者：刘曲；视频：王玉珏；编辑：孙浩、马晓燕）

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