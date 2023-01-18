新华社瑞士达沃斯1月17日电 综述：世界经济论坛呼吁以多边主义应对全球挑战

新华社记者陈文仙 陈斌杰

主题为“在分裂的世界中加强合作”的世界经济论坛2023年年会1月16日至20日在瑞士东部小镇达沃斯以线下方式举行。与会人士及相关机构呼吁各国加强对话与合作，以多边主义应对挑战，寻求避免经济衰退之策。

当前，世界经济复苏受到能源和粮食危机、通胀高企、供应链受阻、逆全球化抬头等严重威胁，增长放缓成为世界经济巨大挑战。

世界经济论坛16日发布的最新《首席经济学家展望》显示，近三分之二的受访首席经济学家预测，2023年世界经济预计出现衰退。绝大多数受访经济学家预测2023年欧洲和美国经济增长“疲软”或“非常疲软”。

普华永道会计师事务所在达沃斯发布的一项调查报告同样反映出对全球经济走势的担忧。报告显示，73%的受访者预计未来12个月全球经济增长将放缓。

世界银行近日发布最新一期《全球经济展望》报告，将2023年全球经济增长预期下调至1.7%，较去年6月预测值低1.3个百分点，为近30年来第三低水平。报告指出，全球经济增长正急剧放缓到“危险地接近陷入衰退的程度”。

为应对挑战，世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布呼吁加强全球合作。他表示，在政治、经济、社会等多重力量影响下，全球和国家层面的分化状况正在加剧，而根本原因之一就是缺乏合作，这反过来又加剧了社会分裂，并导致更多不明智决策。

金砖国家新开发银行副行长莱斯利·马斯多普接受新华社记者采访时表示，当全球经济面临增速放缓之际，维护全球化、加强全球合作至关重要，各国需凝聚力量共同应对。不通过多边合作，就无法真正应对挑战。

普华永道会计师事务所全球董事长鲍勃·莫里茨接受采访时表示，世界需要全球贸易，必须让世界彼此连接，让所有人都参与进来。

联合国计划开发署日前通过社交媒体强调，全球性挑战需要全球性解决方案，多边主义和发展合作正变得越来越重要。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)