中国驻美国使馆举办2023年新春招待会

人民网华盛顿1月18日电 （记者李志伟）当地时间1月17日，中国驻美国大使馆举办2023年新春招待会暨中华美食之夜，徐学渊临时代办、井泉公使以及美国白宫国安会中国事务高级主任罗森伯格、国务院东亚局首席助卿帮办梅健华、教文局首席助卿帮办温霍尔德、能源局助卿帮办洛克曼、农业部代理副部长帮办哈夫迈斯特等美各界嘉宾近800人现场出席活动。

在使馆阳光学校学生齐声演唱中国国歌并现场奏放美国国歌后，招待会开始。徐学渊临时代办发表致辞，欢迎美各界朋友时隔三年再次齐聚驻美使馆，共同欢庆中国春节，辞旧迎新。徐学渊表示，春节是中国最隆重的传统节日，传承了中华民族绵延数千年的文化和价值观，寄托了中国人民对美好生活的向往和追求。2023年是中国兔年，中国传统文化中，兔是和平、祥瑞的象征。中华文明崇尚“以和为贵”，笃信只有和平和谐才能繁荣发展。

徐学渊指出，中美从上世纪70年代重新开始打交道的第一天起就知道彼此存在巨大差异，但这并没有妨碍两国人民相知相交，更没有妨碍中美两个大国半个多世纪来的交往合作。面对新形势，中美必须再次找到和谐相处之道，这不是一道选择题，而是一道必答题。中美关系这艘大船要行稳致远，最关键的不是为防范事故架起“护栏”，而应为安全行驶制定“规则”。这套“规则”必须包括不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢这些基本要素。在新的一年里，我们期待同美各界有识之士共同努力，落实好两国元首达成的重要共识，让分歧摩擦越少越好，让对话合作越多越好，不断减少两国关系的噪音，增添两国关系的和音。

美国务院东亚局首席助卿帮办梅健华在致辞中表示，很高兴时隔良久再次相聚在中国使馆，感谢使馆举办新春招待会并让大家共享美食之夜。他赞同徐学渊代办所说，尽管中美之间存在差异，但正是这些差异让我们更显独特和美丽。我们不应忘记，即便双方有差异也可以意味着积极的结果，也可以有希望。今年我们所期待的是希望，美方将作出努力，确保中美关系处在正确道路上。

招待会现场洋溢着浓厚的新春节日氛围。舞狮表演赢得满堂喝彩。中国旅美演奏家使用中提琴和钢琴合奏的《草原之歌》曲声悠扬。来自俄克拉荷马州的“音乐大使”、乡村音乐家凯尔·迪林厄姆用小提琴演奏的《老朋友》和《达坂城的姑娘》尽显中西音乐和谐共融之美。川剧《变脸》引来现场嘉宾阵阵掌声和喝彩。

此次活动还包括中华美食之夜，使馆大厨和大华盛顿地区多家中餐厅搭建美食展台，来宾们品尝北京烤鸭、肉夹馍等中华特色美食。徐学渊临时代办和梅健华助卿帮办为各家中餐馆和茶室颁发证书。来宾们还参观了使馆建筑、馆藏书画、工艺品及“新时代中国的非凡十年”图片展。当晚的招待会活动持续近4个小时。

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