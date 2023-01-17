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“点亮耀华力”彩灯展开启2023年泰国“欢乐春节”系列活动

2023年01月17日18:13 | 来源：人民网-国际频道
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在泰国曼谷举办的“点亮耀华力”春节灯展开幕式。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷1月16日电（记者孙广勇）1月16日农历腊月廿五，泰国曼谷唐人街耀华力路已是张灯结彩、红红火火、年味十足。由中国驻泰国使馆和泰国旅游与体育部、国家旅游局等部门共同主办的“点亮耀华力”春节灯展开幕式当晚在这里举办，正式开启了2023泰国“欢乐春节”系列活动，中国驻泰国使馆临时代办杨欣和泰国旅游与体育部长披帕、国家旅游局长育塔萨等共同出席。

开幕式上，崇圣牌楼前传统舞狮表演将节日气氛烘托得喜庆而热烈，两尊中方赠送的白色瑞兔石雕和诗琳通公主御赐的大红灯笼，寓意兔年大吉、中泰一家亲。表演结束后，杨欣和披帕、育塔萨等中泰嘉宾共同触动发光球启动彩灯展，2023泰国“欢乐春节”系列活动随之正式启动。由瑞兔长廊彩灯装饰的曼谷耀华力路格外喜庆，已成为春节期间曼谷的网红打卡点，这里洋溢的欢声笑语让中泰两国人民沉浸在春节文化之美、生活之美、和合之美中。

在泰国曼谷举办的“点亮耀华力”春节灯展开幕式。人民网记者 孙广勇摄

“欢乐春节”点亮耀华力彩灯展将持续至2月15日，大年初一在耀华力路还将举办中泰互致新春祝福活动。除曼谷外，自1月中下旬至2月初，在中泰双方共同支持下，泰国中部的素攀、北榄坡、叻丕，以及泰南的合艾、普吉等地将举办多场内容丰富、各具特色的“欢乐春节”庆祝活动。

在泰国曼谷举办的“点亮耀华力”春节灯展开幕式。人民网记者 孙广勇摄

泰国是海外“欢乐春节”活动历史最长、规格最高、规模最大的国家，也是这一品牌开拓创新、焕发生机活力的先行之地，自2004年创办以来，今年已步入第19个年头。随着中国防疫政策不断调整和优化，中泰人员往来逐步有序恢复，两国之间人文交流也随之呈现新的喜人势头，2023年泰国“欢乐春节”成为新的一年中泰文化和旅游交流合作的开门红。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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