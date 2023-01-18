人民网曼谷1月18日电 （记者刘慧）吉隆坡消息：1月17日，吉隆坡中国文化中心举办《阿霞书记》电影招待会。吉隆坡中国文化中心主任张杰鑫、影片导演吕永以及来自中马两国多所高校师生代表、电影人和当地民众近百人出席并交流研讨，共迎新春佳节。

张杰鑫主任表示，《阿霞书记》既是一部反映脱贫攻坚和乡村振兴的主题电影，也是一部介绍海南风土人情和女性主题的影片。2021年中国政府宣布全面消除极端贫困，这不仅得益于中国政府的乡村振兴战略，更源于中国经济的持续稳定增长，以及乡村基层工作人员的默默付出和价值追求。这部影片从一位普通驻村干部的视角，展现了海南乡村基层工作者的真实生活。

中马两国的电影交流跨越百年。近年来中国电影产业和电影市场蓬勃发展，电影创作百花齐放。马来西亚电影国际化程度高，和中国电影互补性强，合作越来越密切。影片背景发生在海南，海南岛与马来半岛经济、贸易往来由来已久，海南和马来西亚的文化交流从未中断。相信这部影片可以引起很多马来西亚海南人的共鸣，让马来西亚民众通过海南了解更多中国的乡村故事和风土人情，同时进一步推动中马双方电影艺术和电影人之间的交流。

吕永导演在致辞中，从电影投资、演员挑选、题材创作等方面，对《阿霞书记》电影做了一个全面介绍。他讲到，在电影创作过程中，我们力求从不同角度，突破常规模式，创作一个不同类型，又能深刻反映中国驻村书记扎根农村扶贫，为实现乡村振兴战略不懈努力的电影。在电影创作前期，他带队深入湖南、海南等各省农村实地考察，访问大量扎根农村驻村干部的原型人物，从中了解乡村建设出现的新特点，为本电影的创作内容摄入真实素材，最终呈现出一部既贴近农村实际，又能真实反映中国驻村书记为实现中国乡村振兴战略努力奋斗的主旋律电影。

马来西亚著名戏剧导演颜永祺博士在致辞中高度赞扬了吕永导演在创作《阿霞书记》影片中所做的贡献，从电影“导、表”等专业角度给予本影片高度评价。

中马教育协会会长张亮博士致辞说，中马传统友谊深厚，马来西亚是中国在一带一路沿线国家重要的合作伙伴，双方合作基础扎实。今年是中马建交49周年，随着双方交流的深入开展，希望中国留学生以此为契机，成为彼此文化艺术交流的纽带，成为推广中马文化交流的使者。

观影结束后，吕永导演与北吉隆坡教育集团董事林小雄博士及现场电影人、观众围绕电影的内容创作、影片艺术的表达等多方面进行了深入地互动交流。在场的观影嘉宾和电影创作者及师生们更深刻地理解了《阿霞书记》这部电影所创作的主题思想，深刻体会中国在实现乡村振兴战略所做出的努力和取得的突出成绩。

不少马来西亚高校师生对影片中展示的中国民俗文化及海南美丽风光表示了浓厚的兴趣。参加本次观影的高校师生代表主要来自海南师范大学、马来亚大学、首要大学、世纪大学、拉曼大学、新纪元大学学院、北吉隆坡国际学院等高校。

电影《阿霞书记》由海南师范大学青年教师吕永担任导演、监制。主要讲述了市中学音乐教研组组长尹孟霞作为云上边村的第一书记，为乡村振兴贡献了自己的全部力量，做出巨大牺牲，最终得到村民认可。尹孟霞书记也在这次驻村工作中，个人能力得到锻炼和提升，被村民亲切地称作“阿霞书记”。电影通过阿霞书记的一系列举措，让观众深刻感受到了乡村基层工作的复杂性，深刻地揭示了善恶的对比，人性的纠结和挣扎等命题，是一部根植于乡村广袤大地的作品。同时，这部电影也是一部完全走进基层女性干部内心，从她们的视角来表现女性的精神、情感、生命体验和价值追求的女性电影。主创在讲故事的同时，用生动而丰富的电影语言充分展示了海南本土多姿多彩的风土人情和自然风光。

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