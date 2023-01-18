新华社北京1月17日电 欧洲联盟高级官员16日说，欧盟将采取“果断举措”保护欧洲企业不因美国大力补贴本国绿色产业政策而丧失竞争力，拟议方案包括精简欧盟各国补贴审批流程、设立欧盟主权基金资助产业发展。

不过，关于具体回应举措，欧盟内部尚未达成一致，希望在下月初召开特别经济峰会前协调分歧、敲定大致方案。

1月6日，欧盟旗帜在比利时布鲁塞尔的欧盟委员会大厦外飘扬。（新华社记者郑焕松摄）

美国和欧盟虽然经常因产业补贴方面的竞争发生贸易争端，但拜登政府去年夏天出台的《通胀削减法》仍让欧盟大受震动。美方以削减通胀、加快低碳经济转型为名，提供总额近3700亿美元的政策补贴及税收优惠，以吸引在美国以外的电动汽车及车用电池等绿色产业把生产基地设在美国本土。

此举触怒欧盟，尤其是德、法等汽车生产大国。它们指责美国借《通胀削减法》鼓励绿色产业趋向“美国制造”，削弱以欧洲为基地的企业在美国市场上的竞争力，诱使在欧洲的企业将生产基地转移到美国，伤害欧洲国家就业。

欧洲理事会主席夏尔·米歇尔16日在瑞典首都斯德哥尔摩说：“我们需要传递一个强烈信息，我们会采取行动保卫我们的产业基地。欧盟需要保持在投资、创新和生产领域的吸引力，这很关键。”

2022年3月24日，美国总统拜登（左）和欧洲理事会主席米歇尔抵达欧盟总部。（新华社记者张铖摄）

法国经济、财政及工业、数字主权部长布鲁诺·勒梅尔在比利时首都布鲁塞尔的欧盟总部提出，“我们需要一场冲击”，以精简欧盟成员国政府补贴审批规则。他说，现行流程太过繁冗，欧洲企业难以及时获得开发尖端技术所需的资金。

法国希望，生产基地在欧盟的新开发产业项目能够在半年内获取补贴。不仅审批速度要加快，补贴额度也应大大提高。“在氢能源、电动汽车电池、太阳能板、芯片等领域，我们想要规模大得多的政府补贴，”勒梅尔说，“刻不容缓。”

分管经济事务的欧盟委员保罗·真蒂洛尼在一场记者会上说，欧盟将采取“果断举措保卫欧洲竞争力，在简化政府补贴规则的同时避免欧洲单一市场分裂，包括通过设立欧洲主权基金”支援成员国。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩先前提议新设主权基金支持欧盟绿色产业转型。不过，真蒂洛尼指出，这一共同基金的设立需要时间，“不会明天”就实现。

这是2021年9月8日在德国慕尼黑国际车展宝马汽车户外展区拍摄的一台宝马iX电动车。（新华社记者逯阳摄）

法国希望德国站在同一阵线。勒梅尔将与德国经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克下月共同前往华盛顿，与美方商谈欧盟为欧洲企业争取《通胀削减法》条款豁免等事宜。美国贸易代表戴琪定于17日造访欧盟总部，与欧盟委员会分管经济事务的执行副主席瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯讨论这一争端。

自《通胀削减法》出台以来，欧美多次谈判，但欧盟方面迄今未能说服拜登承诺修改新法中涉嫌损害欧洲产业利益的条款。

不过，据法新社报道，部分欧盟国家担心欧盟对《通胀削减法》反应太强硬，可能引发欧美之间又一场贸易战，另一些国家则担心如果欧盟国家竞相出台补贴措施，可能导致“逐底竞争”，最终仅有富裕国家受益。

2022年12月17日，在罗马尼亚首都布加勒斯特，罗马尼亚总理丘克、匈牙利总理欧尔班、阿塞拜疆总统阿利耶夫、罗马尼亚总统约翰尼斯、欧盟委员会主席冯德莱恩和格鲁吉亚总理加里巴什维利（从左至右）在阿格罗匈四国绿色能源开发与运输战略伙伴协议签字仪式上合影。据媒体报道，该协议将为铺设黑海海底电缆项目提供资金和技术框架。（新华社发，克里斯泰尔摄）

在一封13日署名、发给欧盟各国的信函中，欧盟委员会另一名执行副主席玛格丽特·韦斯塔格警告，在提供政府补贴方面，各成员国并不具备“同等财政余力”。

欧盟先前已临时放宽补贴规则，以支援欧洲企业抵御新冠疫情和俄乌冲突带来的供应紧张、能源价格高涨等压力。德、法作为欧盟前两大经济体，是这一机制的最大受益者。

韦斯塔格披露，欧盟在俄罗斯去年2月对乌克兰发起特别军事行动后启动一项临时机制，批准各成员国政府出台总额约6720亿欧元的补贴，其中德国政府出台的补贴占53%，法国24%，意大利略超7%。（沈敏）

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