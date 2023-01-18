德国民众参观《民族盛装》图片展。人民网记者 张慧中摄

人民网柏林1月17日电 （记者张慧中）当地时间1月16日晚，“欢乐春节”庆典音乐会暨《民族盛装》图片展开幕式在德国柏林中国文化中心举行。柏林中国文化中心大厅装饰一新、暖意融融，高挂的大红灯笼洋溢着浓浓的年味。门口处设置的照片墙别出心裁，展示了往年“欢乐春节”活动的精彩瞬间，引来众多参观者驻足观看。

来自中德双方的150多位嘉宾出席了当天的活动。新老朋友共聚一堂，共叙友情。中国驻德国大使馆公使曾颖如在致辞中表示，春节是中国最为重要的传统佳节，也日益受到世界各地人们的喜爱。多年来，德国各地春节庆祝活动丰富多彩，“欢乐春节”文化品牌更是为德国民众所熟知和认可，成为传播中华文化、让德国了解中国的重要窗口和载体。

柏林中国文化中心主任孙勤航表示，今年中心将继续推出“欢乐春节”为主题的一系列线上和线下庆祝活动，包括音乐会、展览、电影、文化沙龙、视频展映以及春节文化体验等。今年柏林中国文化中心将迎来成立15周年庆典，中心将继续致力于向德国公众全面介绍中国在文化、旅游、经济、社会等领域的发展成就，促进中德两国在各领域的交流与合作，增进两国人民之间的相互了解和友谊。

在“欢乐春节”庆典音乐会上，中德两国音乐家共演奏了14首脍炙人口的中西音乐作品。音乐会以中国笙演奏家吴巍和德国爵士钢琴家约翰内斯·凯斯特霍德共同演绎的二重奏《即兴曲》和《晋调》开场，让观众体会到了中西方乐器融合的音乐魅力。此外，婉转悠扬的钢琴独奏《浏阳河》向观众展示了美丽的湖湘风情，惝恍迷离的古筝独奏《春江花月夜》仿佛将人们带入了寥阔悠远的空明意境，而贝多芬的《春天奏鸣曲》第一乐章则让人们感受到了春天蓬勃的朝气与活力……精彩的乐曲演奏让观众沉浸其中，一些观众还拿出手机，记录下自己喜爱的演奏片段。演出结束时，观众席爆发出经久不息的掌声与喝彩声。

“今晚的演出非常精彩！”拉斯—克里斯蒂安·科赫是一名民族音乐学家，他对具有民族特色的音乐格外有兴趣。他告诉记者，在音乐会的曲目中，他最喜欢的乐曲之一是古筝独奏《春江花月夜》，因为这一曲目极具中国传统特色。

当晚，《民族盛装》图片展同时开幕。雅致的汉族汉服、惊艳的苗族头饰、精致的彝族刺绣……图片展示的中国各民族美丽服饰让很多在场观众印象深刻。据介绍，该图片展将在柏林中国文化中心展示至2月28日，意在通过多彩绚丽的各民族传统服装，为人们呈现出中华民族历史变迁、经济发展、文化演进的壮阔画卷，展示中国56个民族团结一心、各美其美的和谐景象。

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