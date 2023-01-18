人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“欢乐春节”系列庆祝活动在柏林启动——

让德国民众感受中国文化的别样特色

2023年01月18日09:33 | 来源：人民网-国际频道
小字号

德国民众参观《民族盛装》图片展。人民网记者 张慧中摄
德国民众参观《民族盛装》图片展。人民网记者 张慧中摄

人民网柏林1月17日电 （记者张慧中）当地时间1月16日晚，“欢乐春节”庆典音乐会暨《民族盛装》图片展开幕式在德国柏林中国文化中心举行。柏林中国文化中心大厅装饰一新、暖意融融，高挂的大红灯笼洋溢着浓浓的年味。门口处设置的照片墙别出心裁，展示了往年“欢乐春节”活动的精彩瞬间，引来众多参观者驻足观看。

来自中德双方的150多位嘉宾出席了当天的活动。新老朋友共聚一堂，共叙友情。中国驻德国大使馆公使曾颖如在致辞中表示，春节是中国最为重要的传统佳节，也日益受到世界各地人们的喜爱。多年来，德国各地春节庆祝活动丰富多彩，“欢乐春节”文化品牌更是为德国民众所熟知和认可，成为传播中华文化、让德国了解中国的重要窗口和载体。

柏林中国文化中心主任孙勤航表示，今年中心将继续推出“欢乐春节”为主题的一系列线上和线下庆祝活动，包括音乐会、展览、电影、文化沙龙、视频展映以及春节文化体验等。今年柏林中国文化中心将迎来成立15周年庆典，中心将继续致力于向德国公众全面介绍中国在文化、旅游、经济、社会等领域的发展成就，促进中德两国在各领域的交流与合作，增进两国人民之间的相互了解和友谊。

在“欢乐春节”庆典音乐会上，中德两国音乐家共演奏了14首脍炙人口的中西音乐作品。音乐会以中国笙演奏家吴巍和德国爵士钢琴家约翰内斯·凯斯特霍德共同演绎的二重奏《即兴曲》和《晋调》开场，让观众体会到了中西方乐器融合的音乐魅力。此外，婉转悠扬的钢琴独奏《浏阳河》向观众展示了美丽的湖湘风情，惝恍迷离的古筝独奏《春江花月夜》仿佛将人们带入了寥阔悠远的空明意境，而贝多芬的《春天奏鸣曲》第一乐章则让人们感受到了春天蓬勃的朝气与活力……精彩的乐曲演奏让观众沉浸其中，一些观众还拿出手机，记录下自己喜爱的演奏片段。演出结束时，观众席爆发出经久不息的掌声与喝彩声。

“今晚的演出非常精彩！”拉斯—克里斯蒂安·科赫是一名民族音乐学家，他对具有民族特色的音乐格外有兴趣。他告诉记者，在音乐会的曲目中，他最喜欢的乐曲之一是古筝独奏《春江花月夜》，因为这一曲目极具中国传统特色。

当晚，《民族盛装》图片展同时开幕。雅致的汉族汉服、惊艳的苗族头饰、精致的彝族刺绣……图片展示的中国各民族美丽服饰让很多在场观众印象深刻。据介绍，该图片展将在柏林中国文化中心展示至2月28日，意在通过多彩绚丽的各民族传统服装，为人们呈现出中华民族历史变迁、经济发展、文化演进的壮阔画卷，展示中国56个民族团结一心、各美其美的和谐景象。

(责编：贾文婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部