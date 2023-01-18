1月16日，世界经济论坛2023年年会在瑞士东部小镇达沃斯拉开帷幕。本届年会的主题是“在分裂的世界中加强合作”。面对全球多重挑战，世界经济论坛呼吁，全球领导者必须解决民众当下关键需求，为在2030年之前打造可持续、有韧性的世界奠定基础。

作为世界第二大经济体，中国始终高举合作共赢大旗，凝聚团结力量，坚持扩大开放，促进全球共同发展。与会代表和国际社会相信并期待，随着中国经济活力和潜力不断释放，必将为世界经济复苏和发展不断注入信心和力量。

积极发挥“稳定器”作用

自新冠疫情发生以来，素有“世界经济风向标”之称的世界经济论坛年会首次于冬季以线下方式举行，“欧洲屋脊”瑞士再次进入“达沃斯时间”。

来自世界各地约2700名政界、商界、学界和媒体代表齐聚达沃斯，重点围绕五大议题进行讨论，包括如何应对粮食和能源危机，如何应对高通胀、低增长和高负债，如何应对工业不景气，如何应对社会脆弱性问题，如何应对地缘政治风险。

“今年面临全球性衰退风险，风险源自战争、贸易保护主义、气候变化等，本届年会是在几十年来最复杂的地缘政治和经济冲突背景下召开的。”世界经济论坛总裁博尔格·布伦德直言不讳。

世界经济论坛在年会前发布的《2023年全球风险报告》显示，冲突和地缘经济矛盾已经引发一系列深度关联的全球风险。未来两年，能源和粮食供应不足将继续困扰世界，生活成本和偿债成本将急剧上升。

国际货币基金组织最新发布的报告也认为，在几十年的经济一体化进程后，全球经济进入严重碎片化阶段，世界总产出可能锐减7%，如果技术进一步脱钩，一些国家的损失可能达到8%到12%。

世界又一次站在历史的十字路口，何去何从取决于各国人民的抉择。出席今年年会的政府代表达到创纪录的379位，从一个侧面反映了国际社会重振全球经济前景的普遍愿望。

“在全球合作的关键时刻，我们期待聆听来自中国的声音和对当前国际形势的判断。”世界经济论坛管理委员会成员米雷克·杜谢克如是表示。

多位代表表示，面对分化的世界，中国一直发挥着“稳定器”作用，是全球经济复苏的重要推动力量。“各国应该再次尝试寻找合作领域，而非相互对抗。”布伦德说，“中国为团结关键利益攸关方发挥了重要作用，强调继续开展相互贸易的重要性，这一点我认为很重要。”

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹表示：“全球面临多重危机，人们期待今年的论坛年会为避免世界陷入分裂提供建议。达沃斯一如既往期待中国声音，期待中国为构建一个更可持续、更具包容性和韧性的世界贡献方案。”

努力促进全球共同发展

中国参加世界经济论坛始于1979年。世界经济论坛大中华区主席兼首席代表陈黎明表示，在中国和世界经济论坛40多年的互动和交往过程中，世界经济论坛为中国提供了一个观察世界的窗口，中国的参与也极大丰富了世界经济论坛的舞台。

如何建设疫后世界、实现经济复苏，是当前各国人民的共同关切。“坚持协同联动，打造开放共赢的合作模式”“要建设开放型世界经济，坚定维护多边贸易体制”“推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展”……世界经济论坛讲台上，中方主张赢得国际社会广泛赞誉。

南非资产管理机构高效集团首席经济学家戴维·鲁特说，中国建设开放型世界经济、维护多边贸易体制，对解决当前全球经济面临的挑战和问题，有很大促进作用。

巴西经济学家罗尼·林斯表示，中国关于建设开放型世界经济、坚定维护多边贸易体制的主张是推动世界经济发展的正确途径，“脱钩断链”论调注定失败。

新冠疫情吞噬全球多年减贫成果，世界经济复苏的不平衡进一步加剧全球的不平等，发展中国家遭受重创，南北发展鸿沟持续扩大。在去年的论坛年会上，中方再次阐述关于重振全球发展事业的主张，强调中国愿同各方携手合作，共同推进全球发展倡议落地，努力不让任何一个国家掉队。

对于中国主张，布伦德表示，应对全球性问题的出路是全球性解决方案。中国提出的共建“一带一路”倡议和全球发展倡议“至关重要”。

“全球发展倡议为陷入危机和不确定性的世界提供了一个有益的思考方向。”余虹表示，全球发展倡议坚持发展优先、坚持以人民为中心等，强调各国携手应对全球性威胁和挑战，得到了越来越多国家的支持和认同。

“过去10年来，中国为促进全球共同发展的贡献有目共睹。”马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山表示，中国持续推进高水平对外开放、推动高质量共建“一带一路”、推进落实全球发展倡议等，将为促进区域及世界经济复苏和发展作出更大贡献。

推动建设开放型世界经济

1月17日上午，以“中国发展的新篇章”为题的分论坛在达沃斯会议中心举行。分论坛开始前，记者在现场看到，能容纳100多人的会议厅门口早早排起长队。会议厅门外的长椅上，许多记者正用电子设备观看分论坛直播。

中国经济2023年展望、中国经济发展前景……国际咨询公司艾睿铂美洲和亚洲事务合伙人丽莎·唐纳修对分论坛上讨论的话题倍感兴趣：“中国坚持扩大对外开放、积极参与国际贸易的政策举措振奋人心。相信中国经济将继续成为全球经济复苏的重要引擎。”

日前，由世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同遴选的最新一批“灯塔工厂”名单公布，全球有18家工厂入选，其中8家来自中国。入选者被认为是“具有榜样意义的‘全球工业4.0’示范者”。泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才表示，中国经济高质量发展有利于增强在海外市场的竞争力，带来高新技术投资、研发、产业化的良性循环。“以泰国为例，近期我们看到中方对泰国的投资更多集中于高科技、新能源等领域，包括电动汽车、5G、电子商务、可再生能源和无人机等，这不仅赋予中国产品更强的竞争优势，也为泰国产业升级提供了有力支持。”

一段时间以来，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，因时因势优化疫情防控措施，市场持续回暖，极大激发了各界对中国经济增长及其全球正面外溢效应的预期。

经济合作与发展组织秘书长科尔曼表示，积极支持中国调整疫情防控措施。他认为，从中长期来看，这将确保全球供应链更为高效和稳定运作。

世界经济论坛执行董事萨迪娅·扎希迪表示，中国优化调整疫情防控措施将极大推动全球经济增长，并提振全球中长期发展信心。她认为，中国在应对气候变化和保护环境方面采取的措施，以及中国的技术和创新都将产生全球影响，“中国对促进全球合作的作用至关重要”。

再次来到达沃斯，普华永道亚太区主席赵柏基感慨良多。“时隔3年，再次与众多代表交流互动，共同探讨中国未来增长前景和市场机遇，深化彼此信任。”他表示，中国庞大的国内市场和强大的经济韧性，让中国经济经受住了疫情考验。中国各地政府大力支持服务经济、数字经济等，并密集出台相关政策，将为市场提供更多开放合作的新机遇。

“中国坚持进一步扩大对外开放。随着产业链供应链稳定向好，营商环境持续优化，中国经济在2023年有望为全球经济增长提供更大动力。”安永大中华区业务主管合伙人毕舜杰说。

金砖国家新开发银行行长马科斯·特罗约说，中国过去几十年取得了人类史上最伟大的发展成就，这归功于正确的发展战略导向、坚持对外开放基本国策、中国人民的辛勤劳动以及日益重视发展科技等。“中国是开放型世界经济的倡导者和推动者，大力促进科技创新发展，这样的发展模式受到全球欢迎，使全球其他国家特别是发展中国家受益。”

“挫折和艰难阻挡不了人类文明进步和历史前进的步伐，和平与发展仍是人心所向、大势所趋。”中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭表示，面对急剧动荡变革的国际形势，中方将同包括世界经济论坛在内的各方一道，加强对话沟通，携手应对挑战，共同维护和平稳定，促进世界经济发展。

（本报北京、达沃斯、曼谷1月17日电 记者俞懿春、杨迅、花放、刘慧、赵益普）

《 人民日报 》（ 2023年01月18日 02 版）

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