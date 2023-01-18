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中国常驻联合国副代表：对话谈判是化解乌克兰危机最现实可行的办法

2023年01月18日08:34 | 来源：新华网
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新华社联合国1月17日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵17日在安理会审议乌克兰问题时表示，冲突对抗没有赢家，对话谈判才是化解乌克兰危机最现实可行的办法。

戴兵说，乌克兰危机爆发至今，各方面问题层出不穷，宗教、文化、社会间的对立和冲突也在不断加深。冲突长期化、扩大化、复杂化，任何一方都难以承受。中方希望有关各方保持理性克制，开展接触对话，致力于通过政治方式解决安全领域共同关切。国际社会应集中精力劝和促谈，鼓励俄乌双方重回谈判，为尽早停火止战积累条件。任何煽动仇恨、激化矛盾的做法都应予以摒弃。在此过程中，宗教应成为倡导和平、增进团结的积极力量，并在当地民众思想中筑起建设和平、保卫和平的屏障。

戴兵说，冲突局势下的宗教问题复杂敏感。在一些冲突地区，宗教问题如果处理不好，往往会激化矛盾、加剧冲突，也不利于冲突后化解仇恨、实现和解。中方一贯主张，宗教信仰自由应得到充分保护和尊重，不同宗教、不同派别之间要加强交流，相互尊重，倡导和平文化，为热点问题的政治解决注入正能量。

戴兵说，在上周安理会举行的乌克兰问题公开会上，许多国家都强调，2023年应成为和平之年。这也是中方的强烈企盼。中方将继续秉持客观公正立场，同所有爱好和平的国家一道，推动国际社会形成合力，为和平解决乌克兰危机发挥建设性作用。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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