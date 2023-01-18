新华社温得和克1月17日电（记者陈诚 余音潼）由中国能建葛洲坝集团有限公司承建的纳米比亚沃尔维斯湾至阿兰迪斯铁路修复升级项目17日全线贯通。

据中国能建葛洲坝集团纳米比亚铁路修复项目部项目经理及纳米比亚有限公司总经理李利杰17日介绍，沃尔维斯湾至阿兰迪斯铁路修复升级项目位于纳米比亚西海岸，总长近110公里。修复项目启动前，这条铁路已使用近百年，火车运行时速不超过40公里。贯通后列车能以80公里的时速通行。

李利杰表示，项目于2020年11月底开工后，企业克服新冠疫情和频繁的强风沙尘恶劣天气以及当地材料供应不足等诸多不利条件的影响，在保质保量完工的同时，还为当地提供500多个就业岗位，并培养了一批技术工人。

纳米比亚工程与运输部副部长奈科·内昆迪近日视察项目现场时说，铁路修复项目是纳米比亚政府2030年愿景规划的重要工程，完成后将提高沿线运输能力，带动沿线的经济发展。

纳米比亚位于西南非洲，毗邻大西洋。2004年，纳米比亚政府通过的国家发展2030年愿景规划提到，将纳米比亚发展成为南部非洲的运输和物流枢纽，包括提升铁路网运输能力。

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