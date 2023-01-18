新华社北京1月17日电 美国白宫法律顾问和特勤局16日分别回应国会共和党人提出的要求，称民主党籍总统拜登位于特拉华州威尔明顿市的私宅不留存访客记录。

共和党方面批评拜登政府“虚伪”，誓言继续追查这起民主党版本的“私留密件”风波。

这是2022年12月22日在美国华盛顿拍摄的圣诞树装饰掩映下的白宫。（新华社记者刘杰摄）

官方辩称“没法查”

白宫法律顾问办公室当天发表声明，说拜登与美国现代史上任何其他总统一样，其私人住所“属于个人”。

声明强调，拜登就任总统后恢复了白宫留存并定期公布访客名单的传统，而前任共和党籍总统唐纳德·特朗普2017年上台后中止了这一传统。

美国特勤局发言人安东尼·古列尔米说，因拜登在威尔明顿的家是私人住所，特勤局不会留存其访客记录。特勤局隶属国土安全部，负责美国总统及其家属的安保。

国会众议院监督与问责委员会主席、共和党人詹姆斯·科默15日致信白宫办公厅主任罗恩·克莱因，以美国公众知情权为由，要求白宫方面本月底前向众院移交拜登就任总统至今的家宅访客记录。

2022年7月27日，美国总统拜登在华盛顿白宫出席活动。新华社发（亚伦摄）

拜登所涉密件风波眼下持续发酵。他在华盛顿使用过的智库办公室、威尔明顿家中车库及私人藏书室内总共发现十多份保密文件。据俄罗斯卫星通讯社报道，在智库办公室发现的首批大约10份密件为拜登任副总统时期文件，内容涉及乌克兰、伊朗、英国等国，包含标注“绝密”的文件。

共和党人把拜登在私人场所存放密件与特朗普在佛罗里达州海湖庄园存放超过100份密件相提并论。据路透社报道，一些法律专家认为两起事件存在不同。民主党方面强调两人“认错”态度不同：拜登主动上交保密文件，而特朗普多次拒绝配合司法部调查。特朗普眼下因涉嫌离任后处理密件不当面临联邦调查。

共和党人批“虚伪”

共和党人抱怨，同样是“私留密件”，拜登与特朗普受到区别对待。比如，海湖庄园遭联邦调查局突击搜查，而拜登涉嫌私留的密件由白宫法律顾问办公室牵头寻找。共和党人还对拜登“密件风波”曝光时机深感不满，质疑拜登政府有意对公众隐瞒。

2022年11月8日，在美国得克萨斯州普莱诺市，一名投完票的选民展示他的投票贴纸。新华社发（金新摄）

美国哥伦比亚广播公司上周率先爆料，白宫方面去年11月中期选举前夕便已知晓拜登不当存放密件。据英国《泰晤士报》报道，美国司法部11月4日知悉此事，却在当月稍晚时候指派一名特别检察官调查特朗普所涉密件私留案以及他同国会大厦骚乱的关联。

科默16日就白宫最新声明接受福克斯新闻台专访，坚称拜登政府处理手法“不透明”“违背承诺”，誓言继续施压，要求白宫方面公开更多信息。

国会众议院议长、共和党人凯文·麦卡锡当天说：“仍有不少问题持续涌现，我们想获取全部可能获取的信息。”

这是1月5日在美国华盛顿拍摄的国会大厦。（新华社记者刘杰摄）

国会共和党籍参议员蒂姆·斯科特称拜登政府的“虚伪”，让美国民众厌恶。

特朗普16日也发声，说拜登存放密件的车库“不结实，既没上锁也不安全”。

去年中期选举结束后不久，特朗普公开宣布参加2024年总统选举。外界普遍预期拜登会参加竞选连任。（海洋）

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