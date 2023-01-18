新华社安卡拉1月17日电 “我想要带你去浪漫的土耳其”，这句歌词不知让多少人对土耳其产生美好向往，土耳其的美景也不曾让中国游客失望。随着中国有序恢复公民出境旅游，土耳其旅游机构和从业人员热盼中国游客回归。

土耳其文化和旅游部副部长厄兹居尔·厄兹坎·亚武兹日前表示，土耳其已准备好张开双臂欢迎中国游客。他说，参考疫情前的游客数量，土耳其有信心在短期内迎接更多到访游客。

2022年12月22日傍晚，游客在土耳其伊斯坦布尔博斯普鲁斯海峡乘船游玩。新华社记者沙达提摄

2019年，土耳其接待超过42万名中国游客。2022年，土耳其旅游市场逐步回暖，官方统计数据显示，2022年前11个月土耳其接待约4220万名外国游客，同比增长84.77%。

“我们期待中国游客重返土耳其，期待到今年下半年我们接待的中国游客数量能回到疫情前水平，”土耳其蓝莓旅行社总经理伊凡·卡斯勒近日告诉新华社记者。

“中国游客喜欢马尔马拉海，即便是过境旅客也希望看一眼马尔马拉海之后才离开伊斯坦布尔。”蓝莓旅行社工作人员赛尔汗·科奇汉说，同行们都在规划如何更好迎接中国游客，安排新的旅游项目和目的地，特别是设计一些独特的短途旅行路线，包含新修复、新开放的沿海旅游景点，以满足中国游客的不同需求。

这是2016年8月20日从空中俯拍的土耳其卡帕多奇亚岩窟地貌。新华社记者贺灿铃摄

土耳其中部的卡帕多奇亚地貌景观独特，热气球观光是热门旅游项目之一，颇受中国游客青睐。在当地经营热气球公司的穆罕默德·丁莱尔告诉记者，考虑到中国游客对旅游舒适性的重视，他们已经开始着手为中国游客开发新的旅游项目。“我们计划推出类似‘商务舱’服务，提供尺寸更小、可容纳16至20名乘客的热气球篮筐，以提高舒适度。”

卡帕多奇亚地区的土耳其内夫谢希尔大学近年开设汉语言文学专业，可为当地旅游业输送中文服务型人才。

这是2022年4月5日在土耳其伊斯坦布尔拍摄的香料巴扎内景。新华社记者沙达提摄

在伊斯坦布尔经营酒店的艾登说，中国有序恢复出境游的消息令人振奋，“中国游客很欣赏伊斯坦布尔的文化和美食。这是我对2023年充满乐观的原因。”（记者：王腾飞、王峰、李振北；报道员：乌穆特·厄兹吕、萨法尔·萨法尔；剪辑：王玉珏；编辑：张代蕾、钱泳文）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)