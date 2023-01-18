新华社北京1月17日电 1月17日，外交部长秦刚分别同蒙古国外长巴特策策格、马来西亚外长赞比里通电话。

秦刚表示，在两国元首战略引领和双方共同努力下，中蒙关系近年保持良好发展势头，务实合作成果显著，双边贸易额再创新高。两国人民携手抗疫，谱写了“羊来茶往”的佳话。维护好、巩固好、发展好中蒙关系是双方共同的战略选择，中方愿同蒙方密切各层级交往，深化各领域合作，推动两国命运共同体建设不断取得新进展。

秦刚表示，今年是中马全面战略伙伴关系建立10周年、明年是两国建交50周年，中方愿与马方一道，以此为契机，推动双边关系迈上新台阶。中方愿与马新政府共同发挥好中马合作高级别委员会等机制作用，继续推进高质量共建“一带一路”合作。

秦刚说，近期中方根据疫情形势变化，优化调整了疫情防控措施，其中也包括旨在便利中外人员往来的出入境管理新政策。蒙方、马方秉持科学客观态度，支持中蒙、中马正常人员往来，中方对此表示赞赏。

两国外长表示愿同中方加强高层交往，深化务实合作和人文交流，推动双边关系迈向更高水平。

《 人民日报 》（ 2023年01月18日 02 版）

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