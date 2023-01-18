新加坡国立大学创业中心内景。

新加坡国立大学供图

罗赫略·萨吉洪展示山竹咖啡。

世界知识产权组织供图

里斯本独角兽工厂举行的一场宣讲会现场。

里斯本独角兽工厂供图

智利发展大学创业创新中心外景。

智利发展大学供图

据联合国统计，中小微企业约占全球企业总数的90%，为全球提供了60%—70%的就业岗位，并贡献了全球约50%的国内生产总值。一些国家通过减免税收、提供技术支撑、推动数字化转型、拓宽融资渠道等多种举措帮助中小微企业充分发挥潜力，实现创新发展。

阿联酋

打造鼓励创业的营商环境

本报记者 管克江

近日，阿联酋初创企业“农场世界”宣布完成旗下的循环垂直农场测试。创始人瓦利德·萨阿德介绍，垂直农场采用LED光照和人工智能技术，从播种草种到收割只需一周，对水和土地的需求相较传统种植可减少90%。此外，农场产生的所有废料将尽可能回收利用。该公司于2022年初成立，目前已同首家客户签约，将为其建造一个年产3000吨牧草的垂直农场。

作为阿拉伯世界第二大经济体，阿联酋一直重视中小企业发展，中小企业是该国经济支柱。据统计，2022年，中小企业占在阿登记经营公司和机构总数的94%，对该国国内生产总值的贡献超过50%。近年来，阿联酋采取多种措施，调动政府部门、企业、社会组织等各方面积极性，共同推动中小企业发展。

2014年，阿联酋经济部推出“国家中小企业项目”。2022年，该项目提出新愿景，向中小企业提供新的综合举措和服务。主要支持措施包括对赴国外参加重要展会给予费用补贴、联邦政府采购的10%由该项目成员企业实施以及政府持股超过25%的关联企业采购中的5%由该项目成员企业完成等。2021年，阿联酋发布国家工业战略“3000亿迪拉姆行动”，目标是到2031年，工业产值在国民生产总值中达到3000亿迪拉姆（1迪拉姆约合1.83元人民币），并设立1.35万家中小企业和项目。

在金融支持方面，阿布扎比国际金融中心设立中小微企业融资平台，以优化融资渠道，降低金融运营成本。2022年，阿联酋开发银行拨付了价值1亿迪拉姆的金融流动性，旨在支持受新冠疫情影响的中小微企业的复苏。该银行提供的数字平台支持中小企业和初创企业在几小时内开立账户，并预留国际银行账户号码，以方便其进行国际汇款。

根据苏黎世研究公司Startupblink于2021年公布的报告显示，阿联酋被列为全球排名前50初创企业目的地之一。鼓励青年群体创业是阿联酋支持中小微企业发展的一大亮点。阿联酋经济部于2021年发起“创业之国”项目，包括设立“扇贝学院”，帮助在校大学生通过运营虚拟公司来了解成为企业家的条件，组织商业竞赛为青年搭建展示商业理念的舞台；为初创企业提供早期孵化的各项支持；协助已经处于规模化阶段的企业规划赛道，帮助其成为市值超过10亿美元的“独角兽”公司等。

旅游业是阿联酋最具活力的产业之一，也为初创企业提供了大量机会。2021年3月，迪拜中小企业服务局在商业湾启动了一个面向年轻创业者的商业孵化中心，为其提供在旅游、特许经营和电子商务等领域的支持。阿联酋前创业和中小企业国务部长艾哈迈德·法拉希表示：“对于大部分中小微企业来说，营商便利是经营的基础，有了来自政府的信心和支持，它们将发展得更好。”

菲律宾

技术升级提升企业竞争力

本报记者 樊 帆

罗赫略·萨吉洪和妻子朱迪思在菲律宾北棉兰老区马利博格市经营着一家名为“JRED”的咖啡加工企业。夫妻两人将对咖啡的喜爱作为事业经营，研发出一款将山竹粉与咖啡豆拼配的山竹咖啡。这款咖啡一经推出便广受欢迎，JRED的生意越来越好，客户也从本地扩展到附近的大城市卡加延德奥罗市，为当地咖啡馆和酒店提供大量咖啡豆。

对家庭作坊式企业来说，将本地产咖啡豆推广到更大的市场并不容易。帮助萨吉洪夫妇实现这一转化的，是菲律宾科技部的旗舰项目“小型企业技术升级计划”。该计划旨在为菲律宾中小微企业提供设备和技术援助，通过技术创新改善其运营能力，从而提高生产力和竞争力。从2002年实施至今，这一计划已推出4个阶段的执行方案，以适应不断变化的中小微企业发展需求。

受益于“小型企业技术升级计划”，萨吉洪夫妇参与了一系列与生产规范和食品安全有关的免费培训和研讨会。在专业顾问的帮助下，公司产品在一年时间内通过菲律宾食品和药品监督管理局认证，取得了经营许可证。此外，JRED还通过该计划购入咖啡碎浆机、研磨机、连续封条机和烘焙机等多种现代化设备，并注册商标。“有了商标，我们的产品和服务在当地市场脱颖而出，吸引了许多新客户，让这款来自小镇的山竹咖啡的名气越来越大。”朱迪思说。

在菲律宾，像“小型企业技术升级计划”这样鼓励中小微企业发展的商业帮扶项目还有很多。菲律宾贸易和工业部报告显示，菲律宾在全国建立了1300多家商业培训中心，为超过44万家小微企业提供培训，并在网上开通创业导师服务，11名创业导师实时在线提供咨询。该国还在宿务、达沃、三宝颜、中央吕宋等地建立了区域包容性创新中心，形成包括政商学三方的公私合作伙伴关系，已有100多家中小微企业与20所高等教育机构合作，启动了80多个产学研项目。

来自菲律宾国家统计局的报告显示，截至2021年，中小微企业占该国登记运营企业总数的99.58%，共创造了540多万个就业岗位，占该国总就业人数的64.67%，成为菲律宾重要的就业增长引擎。

近年来，菲律宾不少初创企业和中小微企业陷入财务困境。为帮助企业渡过难关，菲律宾政府批准了多项贷款，包括协助企业发放工资贷款1.07亿比索（1元人民币约合8.1比索），以及通过了4900万比索的海外菲律宾工人创业帮助经济复苏贷款、超过3.7万家中小微企业贷款申请等。

国际评级机构标准普尔的一份报告预测，2022年菲律宾经济增速将超过7%。菲律宾政府持续出台各类政策举措，为中小微企业提供良好市场环境，以促进经济发展。菲律宾亚太协进会研究院阿隆·罗波那表示，初创企业和中小微企业对于菲律宾的经济竞争力和未来福祉至关重要，为实现食品安全、公共卫生等领域的可持续发展提供动力。

葡萄牙

持续优化创业生态系统

本报记者 许海林

1月1日，葡萄牙政府推出初创企业税收减免政策，将创立不满10年、员工不满250人及注册资本金在5000万欧元以下的初创企业的税率降低至14%，并为其员工提供股权免税待遇。这一政策的出台是葡萄牙政府大力支持创业生态系统优化的缩影。

近年来，葡萄牙初创企业发展势头强劲。截至2022年第三季度，葡萄牙共有2100多家初创企业，每10万人拥有的初创企业数超过欧洲平均水平。这些规模小而节奏快、发展稳定的初创企业贡献了该国1%以上的国内生产总值。

葡萄牙政府对于包括初创企业在内的小微企业的支持由来已久。早在2016年，该国政府推出国家创业战略“葡萄牙创业”，以促进国内初创企业的发展，吸引国内外投资，并推动这些企业走向国外市场。去年11月，在葡萄牙首都里斯本举办的2022年网络峰会上，葡萄牙经济与海洋部长席尔瓦宣布，未来4年将利用来自欧盟恢复基金的9000万欧元扶持3000家初创企业发展。

去年10月，历时1年打造的里斯本独角兽工厂正式成立。该项目旨在为本土初创企业在产品研发、商业模式选择以及工作流程优化等方面提供帮助，支持这些企业实现规模化和国际化发展，并最终成为“独角兽”企业。“我们致力于为企业创始人创造接触投资方、导师、合作伙伴和客户的机会，帮助他们与潜在合作人员和实体建立联系。”工厂执行董事阿泽维多说。

成立至今，里斯本独角兽工厂已吸引8家公司入驻。创立于2017年的Sensei公司专注于为自助式零售店提供人工智能技术支持，是加入独角兽工厂的首家规模化企业。未来，该企业计划开发国外市场，并将其雇员人数从36人扩大至100人。

在葡萄牙，初创企业等中小微企业是实现创新和可持续经济增长的动力。欧洲投资银行副主席费利克斯表示，由于葡萄牙大部分就业人口在中小微企业任职，支持中小微企业发展将有助于促进葡萄牙经济长期增长。据统计，2022年，葡萄牙有近95万家中小微企业，其中超过90万家是雇员人数不足9人的微型企业，雇佣10—49人的小型企业约4万家。

为进一步支持葡萄牙中小微企业发展，欧洲投资银行和葡萄牙桑坦德银行将投资8.2亿欧元，为超过3000家中小微企业提供更多贷款，并将重点关注欠发达地区的企业。此外，作为欧盟复苏计划的一部分，葡萄牙政府还将在未来4年内向绿色和其他创新项目投资总计75.7亿欧元。葡萄牙总理科斯塔表示，中小微企业作为“发动机”推动国家经济发展，是葡萄牙经济的根基所在和力量源泉。

阿根廷

推动企业数字化转型

本报记者 姚明峰

“通过数字化转型，我们品牌的销售额在新冠疫情期间仍保持了20%的增长。”迪亚斯是阿根廷一家本土男装品牌的销售经理，得益于阿根廷“中小企业数字化转型计划”，他所在的企业得到政府提供的技术援助和资金支持。企业销售团队通过数字平台技能培训，优化公司在线销售战略，使品牌在行业竞争中脱颖而出。

2020年，阿根廷中小企业国务秘书处启动了“中小企业数字化转型计划”，以线上线下相结合的方式举办各类讲习班和研讨会，提高企业对数字化转型的认识。企业在线注册完成报名之后，可接受数字化转型计划评估，并获得关于转型路径的定制化建议，政府则可据此了解中小企业在数字化转型方面的具体进展，并针对出现的困难给予援助。计划启动后进展顺利，仅在去年3—4月期间，该计划就举办了超过50个学习班和研讨会，约有600家中小企业接受了培训。

近年来，阿根廷电商呈迅猛增长态势。预计到2025年年底，该国电商交易量有望达到420亿美元。疫情加速了中小微企业数字化转型的步伐，许多企业转变发展模式，积极加入电商平台，开展线上销售业务。2020年4月，中小企业国务秘书处成立中小企业数字援助网络，阿根廷电商销售企业商会会长埃斯波西托介绍，该网络有助于科技企业和中小企业形成良性互动。科技企业总计提供了500项技术支持，以帮助中小企业解决在数字化转型中面临的营销、物流和远程培训等问题，近9万用户从中受益。

此外，为顺应数字经济发展趋势，积极应对中小微企业融资供需不匹配、配套机制不完善等问题，阿根廷大力加快建设数字化支付系统，以克服融资的数字鸿沟。阿根廷中央银行推出电子即时支付系统，为中小微企业商户提供可使用移动设备进行的实时资金转移支付服务，有助于帮助缓解中小微企业的信息不对称，提高企业的信贷可得性。

阿根廷中小企业国务秘书处秘书长梅雷迪斯表示：“在阿根廷，中小微企业贡献了44%的国内生产总值，创造了占总数70%的就业机会。政府将通过贷款和援助工具促进8万家中小微企业的数字化转型。”在阿根廷多部门的共同推动下，中小微企业数字化转型被纳入国家工业4.0生产发展计划。在此框架内，政府提出了新的数字化补贴利率融资额度、新的技术解决方案目录和数字化成熟度自我诊断工具等举措。

梅雷迪斯介绍，中小企业在数字化进程中，可以申请由国家生产发展基金提供的300万—3000万比索（1元人民币约合26.9比索）的信贷，贷款固定利率为20%，还款期为48—60个月，本金有6个月的宽限期。这些贷款须用于购买与数字化转型相关的设备或专利，帮助企业解决生产流程自动化、生产控制或远程监控系统及在线营销等方面的问题。

《 人民日报 》（ 2023年01月18日 17 版）

(责编：牛镛、白宇)