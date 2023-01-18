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欧盟官员：2023年欧元区经济仍充满挑战

2023年01月18日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社布鲁塞尔1月16日电  （记者康逸）欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼16日说，欧元区经济近期出现一些积极迹象，但2023年仍充满挑战。

　　真蒂洛尼当天在欧元集团会议后举行的记者会上表示，鉴于乌克兰危机持续产生影响，欧元区经济形势仍不明朗，预计新的一年将充满挑战。

　　真蒂洛尼表示，近期部分数据较为积极，包括天然气价格回落、欧元区通胀率有所下降、劳动力市场强劲、经济景气指数有所回升。虽然目前较高的库存水平和较低的需求有助于降低能源价格，但危机还没有结束。

　　欧元集团主席多诺霍表示，能源价格高企和通胀对所有经济体构成挑战。欧元集团将制定有助于降低通胀、对冲经济放缓步伐的政策，同时保护最脆弱群体。

　　欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯在会前对记者表示，从目前形势来看，欧盟有望摆脱几个月前能源价格飙升时经济严重衰退的预测，但这并不意味着欧洲已经走出困境，“我们看到一些积极迹象，但仍必须保持警惕”。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月18日 15 版）
(责编：牛镛、白宇)

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