新华社布鲁塞尔1月16日电 （记者康逸）欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼16日说，欧元区经济近期出现一些积极迹象，但2023年仍充满挑战。

真蒂洛尼当天在欧元集团会议后举行的记者会上表示，鉴于乌克兰危机持续产生影响，欧元区经济形势仍不明朗，预计新的一年将充满挑战。

真蒂洛尼表示，近期部分数据较为积极，包括天然气价格回落、欧元区通胀率有所下降、劳动力市场强劲、经济景气指数有所回升。虽然目前较高的库存水平和较低的需求有助于降低能源价格，但危机还没有结束。

欧元集团主席多诺霍表示，能源价格高企和通胀对所有经济体构成挑战。欧元集团将制定有助于降低通胀、对冲经济放缓步伐的政策，同时保护最脆弱群体。

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯在会前对记者表示，从目前形势来看，欧盟有望摆脱几个月前能源价格飙升时经济严重衰退的预测，但这并不意味着欧洲已经走出困境，“我们看到一些积极迹象，但仍必须保持警惕”。

《 人民日报 》（ 2023年01月18日 15 版）

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