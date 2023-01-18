本报记者 毕梦瀛

国际乳品联合会主席布拉扎莱近期在厄瓜多尔基多举行的第十六届泛美牛奶大会上指出，随着全球乳制品需求扩大，到2030年全球乳业贸易年均增速将达到3%，为拉美地区乳业发展提供新市场和新机遇。一些拉美国家乳业较为发达，有望成为更有竞争力的全球参与者。

阿根廷是拉美重要的乳制品出口国之一，大约有1/4的牛奶用于出口。阿根廷农业部的数据显示，2022年1月至8月，阿根廷共出口牛奶14.22亿升，同比增长11.2%。阿根廷乳业链促进和发展基金会表示，通过对2022年阿根廷乳制品产量、人均消费及出口量增长的预测可以得知，乳制品行业将为阿根廷未来几年经济复苏发挥重要作用。

阿根廷一家大型乳制品企业负责人雷卡表示，企业目前正致力于提高生产效率，抓住国外市场新机遇。“我们希望通过提高自动化来提升生产力。目前我们正在安装更先进的锅炉，提高牛奶加工效率和品质。”

乌拉圭近年来70%以上的牛奶用于出口。乌拉圭国家乳制品研究所的数据显示，与2020年相比，仅2022年前10个月，乌拉圭乳制品行业出口额就增长了7%，尤其是附加值相对较高的奶粉和黄油的销量增长显著。2022年，乌拉圭国家乳制品研究所宣布，将在未来15年内将该国乳制品产量提升50%、出口量提升至90%，并号召更多年轻人加入这一行业，为行业增添新活力。

乌拉圭牧农渔业部部长马托斯表示，政府正在准备一项法案，计划向乌拉圭乳制品公司提供约1000万美元的财政援助。乌拉圭共和国银行可为奶农提供优惠信贷额度。此外，乌拉圭农村发展部门和乌拉圭国家乳制品研究所签署了一项协议，将在2021年至2025年期间投资1800万乌拉圭比索（1美元约合40乌拉圭比索），用于支持农村可持续发展，改善当地乳制品企业的生产、经营状况。

有专家认为，以阿根廷、乌拉圭为代表的拉美乳制品出口国不仅拥有广阔的市场，而且具备生产更多乳制品的潜力，未来需要进一步加快乳业相关技术和产业链升级，推动该地区乳制品行业发展得更快更好。

《 人民日报 》（ 2023年01月18日 15 版）

(责编：牛镛、白宇)