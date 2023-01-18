本报记者 李志伟

日前，联合国环境规划署发布2022年《绿动联合国》报告，对联合国系统53个实体、30.7万多名员工带来的环境影响进行评估。报告显示，2021年，联合国系统的温室气体排放量下降20%，从150万吨二氧化碳当量降至120万吨，人均排放量从2020年的5吨二氧化碳当量减少至2021年的4吨，人均垃圾产生量减少80公斤。联合国秘书长古特雷斯表示，加强联合国自身的环境可持续性，减少对环境的不良影响，对于展示联合国强有力的领导作用至关重要。

“绿动联合国”倡议由联合国环境规划署提出，旨在支持联合国系统提高自身各项行动的环境及社会可持续性。倡议积极推动联合国各实体相互分享其在可持续管理方面的最佳实践、工具及指南等各项资源。如由联合国环境规划署、联合国气候变化框架公约秘书处等开发的线上综合评估平台“绿色活动工具”，可为会议、展览、交易会、体育赛事、交通、住宿、餐饮等活动提供更加环保、碳足迹更低的方式；国际民航组织提供的绿色会议计算器，可为乘客估算航空旅行产生的碳排放量，并综合考虑与会者人数、城市等信息，生成碳排放量更低的最佳会议地点；IDEAs（重要和理想环境行动）指南可为联合国各地区机构挑选当地高效、环保的办公场所等。

2022年6月，第七十六届联合国大会主席阿卜杜拉·沙希德召开对话会，讨论“绿动联合国”倡议，确保联合国系统在应对全球气候变暖上保持言行一致。该倡议正努力减少联合国在各国的环境足迹。对话会总结认为，在制定提高环境可持续性的政策方面，联合国被视为典范，因此必须确保联合国总部以及各地办事处等机构符合环保最高标准。

联合国系统的“气候中和之旅”始于2007年，时任联合国秘书长潘基文公开呼吁所有联合国机构、基金和计划等“走向绿色”并实现气候中和。2007年至今，联合国系统采取了多项重要举措。2019年，联合国行政首长协调理事会批准联合国系统第一个可持续管理战略，制定了到2025年在所有实体中建立环境管理系统的目标。2021年，建立环境管理系统的联合国实体数量较2020年翻了一番，33%的实体目前已达到或接近建立环境管理系统的要求。

为进一步落实相关举措，联合国系统专门增加了与环境相关的员工培训。目前46%的联合国实体向员工提供环境相关培训，要求全体员工必须参加培训的实体数量较此前增加9%，提供自愿培训的实体数量增加6%。联合国环境规划署还与联合国开发计划署合作，为整个联合国系统和外部相关机构免费提供在线动画视频培训。

“我们取得的进展说明联合国系统正走在正确的道路上。”联合国环境规划署纽约办事处负责人诺罗尼亚表示，“联合国系统仍需努力，继续发挥强有力的领导作用。”

（本报华盛顿1月17日电）

《 人民日报 》（ 2023年01月18日 15 版）

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