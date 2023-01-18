本报记者 岳林炜 马 菲 肖新新 赵益普

日本政府日前表示，将于今年春夏期间开始向海洋排放经过处理的福岛第一核电站核污染水。消息公布后，日本各界再次纷纷批评日本政府和东京电力公司，反对核污染水排海计划。国际社会也对日本单方面强推核污染水排海方案的做法表示强烈质疑和反对，严重关切此举对海洋环境、公众健康等方面的影响，并敦促日方以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，不得擅自启动核污染水排海。

“日本政府一系列举动违背了当初承诺”

日本政府核污染水排海计划推出后，一直遭到相关地方政府和渔业团体等反对。日本福岛县磐城市市长内田广之1月13日发表声明说，希望政府和东京电力公司切实履行当初承诺，即“不获得相关者的理解，便不（对核污染水）展开任何处置”。

同一天，日本岩手县知事达增拓在例行会见记者时表示，有关部门对渔业的支援不可或缺，以弥补渔业的声誉受损。宫城县知事村井嘉浩强调，将继续向政府要求“以排放入海以外的方法”处理核污染水。

日本政府和东京电力公司曾于2015年向福岛县渔业协会联合会做出书面承诺称，“得不到相关人员理解不会处置”核污染水。福岛县渔联表示：“日本政府一系列举动违背了当初承诺。”福岛县渔联专务理事铃木哲二强调，“无论何时，我们的反对立场都不会改变”。

日本全国渔业协会联合会会长坂本雅信本月13日发表声明说，他们反对核污染水排放入海的态度毫无改变，将继续要求政府向渔业从业者和国民进行说明，给出有诚意的应对。宫城县渔业协会会长寺泽春彦表示，他们将把反对的态度坚持到底，确保渔民利益不遭受损失。

福岛县渔民小野春雄对《东京新闻》表示，如果核污染水排放到海洋，福岛的渔业将无法持续。“这不是钱的问题”，渔民们都在反对，东京电力公司却还在进行排海准备，实在令人无法接受。福岛核事故发生后，日本青森县八户港捕捞的斑鱼就因被检出放射性铯超标，而被禁止上市销售长达5个月之久。该渔港渔业协会会长川村嘉朗对当地媒体表示，无法保证同样的事情不再发生，我们反对向海洋排放核污染水。

“国际社会应共同阻止排放核污染水入海”

中国外交部发言人汪文斌1月16日表示，在核污染水排海方案的正当性、核污染水数据的可靠性、净化装置的有效性、环境影响的不确定性等问题上，日方未能作出科学、可信的说明。国际原子能机构技术工作组虽已3次赴日实地考察评估，但尚未就日处置方案的安全性得出结论，并且还对日方提出诸多澄清要求和整改意见。在此情况下，日方强行批准核污染水排海方案并推进排海工程建设，这种做法是轻率和不负责任的。

“中方再次敦促日方正视各方合理关切，以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，并接受国际原子能机构的严格监督，切实保护海洋环境和各国民众健康权益。在同周边邻国等利益攸关方和有关国际机构充分协商前，日方不得擅自启动核污染水排海。”汪文斌说。

韩国外交部13日对媒体表示，韩国政府以国民健康安全为首要原则，将继续坚持日方必须从客观和科学角度出发，以安全且符合国际法和国际标准的方式处理福岛第一核电站核污染水的立场，并依此采取应对措施。

据韩联社报道，韩国原子能安全委员会委员长刘国熙透露，韩国原子能安全委员会此前曾向日方提出过4次质疑，但并未全部得到答复。刘国熙表示，核污染水排放设施和排放计划是否合理？实际排放时是否会按照计划和管理标准实施？这些问题都应该得到科学和客观的验证。从下个月开始，韩国将在海岸周边40余处采集样本进行海洋监测，韩国原子能安全委员会也将设立自己的监视网。

俄罗斯生态学会国际合作部主任德米特里·萨韦利耶夫认为，日本将福岛第一核电站核污染水排入海洋的做法，将造成严重的环境灾难。核污染水一旦排放入海，将迅速扩散至太平洋大部分区域，进而逐渐扩散至全球海域。核污染水中的氚等放射物极难去除，进入海洋后会被海藻、鱼类等海洋生物吸收，然后通过食物链进入人体，给人类和其他生物带来严重危害。“核污染水排海导致的问题具有全球性，国际社会应共同阻止排放核污染水入海，寻求最佳解决方案，保护全球海洋环境。”

太平洋岛国论坛秘书长普纳表示，日本政府承诺在处置核污染水方面与太平洋岛国保持沟通，并提供所有独立的、可核实的科学证据，但令人遗憾的是日本政府没有合作，“他们打算做的事情与之前的承诺背道而驰”。

“日方做法完全是不负责任和自私的”

柬埔寨酸角树新闻网发表评论文章说：“日本选择将核污染水倾倒进太平洋，是为了回避困难、少花钱，但这样做无疑给全世界造成了核污染，日方做法完全是不负责任和自私的。”文章称，日本是《联合国海洋法公约》《核安全公约》等多项国际公约的签署国，却蓄意犯错。海洋是人类的共同财产，也是海洋生物的共同栖息地，核污染水排放入海不是日本一国之事。

“日本单方面强推核污染水排海行动与国际环境保护法规倡导的做法背道而驰。”菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格—乌伊表示，亚洲水体之间联系紧密，福岛第一核电站核污染水如果到达附近地区，将影响附近海洋以及沿海环境和民众健康。日本在实施其计划前应谨慎与可能受该决定影响的国家进行磋商。

绿色和平组织批评日本淡化了氚污染的危险，认为东京电力公司没有充分考虑到氚可以在有机物中长期积累，并在海洋食物链中积累。国际原子能机构也建议东京电力公司在影响评估中更加关注有机结合的氚。

韩国民间环保组织“环境运动联合”能源气候局局长安哉训认为，目前国际社会对于核污染水排海方案缺乏充分透明的信息，日方没有公布关于排放持续时间、排放总量、所含污染物浓度等的准确信息，因此无法判断日方的核污染水排海方案是否足够安全。“这不是日本的大海，而是全人类的海洋。”安哉训强调，核污染水排海如果实施，将成为一个十分负面的先例。“如果允许日方长期向大海排放核污染水，那么是不是今后所有放射性物质都可以倾倒入海？”

俄罗斯科学院希尔绍夫海洋研究所首席研究员伊琳娜·丘巴连科认为，日本拟排放入海的核污染水中，含有大量无法通过现有技术被彻底过滤的放射性物质，具有严重危害性。“这一行径所导致的后果将危及全球，将给人类生命健康和全球海洋生态造成难以估量的损害。”

（本报东京、首尔、莫斯科、曼谷1月17日电）

《 人民日报 》（ 2023年01月18日 15 版）

(责编：牛镛、白宇)