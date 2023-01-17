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中国驻瑞典大使崔爱民向中国留学生发放“温暖迎春·春节包”

2023年01月17日20:24 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻瑞典大使馆供图。

人民网斯德哥尔摩1月17日电（记者殷淼）16日，中国驻瑞典大使崔爱民赴瑞典北部的吕勒奥理工大学，看望慰问当地中国留学生，并为大家发放“温暖迎春·春节包”。中国驻瑞典大使馆经商处参赞韩晓东等陪同参加了有关活动。

崔爱民向同学们致以诚挚的新春问候，表示党和政府历来高度重视、关心海外留学工作，努力为广大留学人员成长成才创造条件。

崔爱民介绍了2022年中国经济社会发展各方面情况，强调有关成绩来之不易，是全体中华儿女共同努力的结果，指出在当前实现中华民族伟大复兴的新征程上，广大留学人员成长成才拥有更多更好的机遇，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。

崔爱民勉励同学们不负祖国和人民期待，践行“平安留学、健康留学、文明留学、成功留学”理念，将个人成长融入祖国繁荣发展之中。

中国驻瑞典大使馆供图

崔爱民与留学生们进行座谈，详细了解大家的学习生活情况，现场解答有关问题，并发放了内有使馆贺卡、“福”字春联和美味食品的春节包，祝愿大家在未来求学路上平安、顺利，学业有成。

留学生们表示，虽然身处寒冷极地，但切身感受到了来自祖国的温暖。大家一定牢记祖国和人民的嘱托，挺膺担当，不负韶华，为促进中瑞两国友好交流和务实合作贡献自己的力量。

(责编：刘洁妍、张悦)

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