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澳大利亚发行兔年生肖邮票和纪念币

2023年01月17日18:31 | 来源：新华网
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　　新华社悉尼1月17日电（记者郝亚琳 王琪）澳大利亚邮政局17日开始发行兔年生肖邮票和纪念币等，庆祝中国农历兔年的到来。

　　此次发行的兔年邮票1套3枚，每枚以白色为底色，上面各有一只宽袍大袖的卡通兔子形象，分别代表福禄寿三星。邮票上还点缀有元宝、祥云、寿桃、如意等寓意喜庆吉祥的中国传统文化元素。

　　华裔插画师克丽茜·刘作为兔年邮票的设计者，已经连续第三年为澳邮政局设计农历新年生肖邮票。她表示，这套邮票将流行的卡通兔形象同中国传统的福禄寿三星相结合，寓意“幸福、繁荣和长寿”，代表了人们对美好生活的祝福和向往。

　　澳大利亚邮政局集邮业务负责人迈克尔·若尔特在接受新华社记者采访时表示，澳邮政局每年都发行一套生肖邮票，希望以此传递幸福、欢乐和好运，今年的设计也很好地体现了这一主旨。

　　他表示，中国农历新年是家庭团聚和庆祝的重要时刻，每年的生肖邮票都备受期待，深受收藏家的喜爱。

　　除了兔年邮票，澳大利亚邮政局还推出了兔年特别版的信封、明信片和多种纪念币，以及以十二生肖为主题的生肖邮票套装。

　　此外，澳官方和机构也将在农历新年期间举行形式多样的庆祝活动，悉尼地标性的歌剧院今年会再次“亮红”。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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