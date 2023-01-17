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随笔：中阿务实合作迎来新的“春天”

2023年01月17日18:31 | 来源：新华网
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　　新华社开罗1月17日电 题：中阿务实合作迎来新的“春天”

　　新华社记者陈梦阳 姚兵

　　日前，在非洲之行的最后一站埃及首都开罗，中国外交部长秦刚会见了阿盟秘书长盖特。秦刚表示，首届中国－阿拉伯国家峰会成功举办，取得丰硕成果。中方愿同阿方一道，秉持中阿友好精神，落实好峰会成果。阿拉伯国家媒体和各界人士认为，中阿各领域合作正加速推进，双方务实合作再次迎来新的“春天”。

　　中国农历小年来临之际，“欢乐春节”活动在位于沙特首都利雅得市中心的中国城拉开帷幕。不久前，就在这座城市，中阿交往史上的里程碑事件——首届中阿峰会为中阿关系发展注入新的强劲动力。《首届中阿峰会利雅得宣言》《中阿全面合作规划纲要》和《深化面向和平与发展的中阿战略伙伴关系文件》3份沉甸甸的成果文件，为新时代中阿关系发展指路定向。

2022年12月7日，人们在沙特阿拉伯首都利雅得举办的中阿友好合作交流展上参观。新华社记者王东震 摄

　　“守望相助、平等互利、包容互鉴”的中阿友好精神见证中国同阿拉伯世界心手相连一路走来。从埃及新行政首都中央商务区到迪拜哈斯彦电站，从中国援助阿尔及利亚医疗队到约旦丝绸之路农场，从孔子学院、鲁班工坊到多哈世界杯上闪耀的中国元素，中阿合作日益深入人心，在新冠疫情延宕、地缘冲突不断、世界经济低迷的背景下尤为亮眼。

　　从产业投资、项目建设到人文交流，中阿合作目标明确、路径清晰、务实可行。《中阿全面合作规划纲要》涵盖政治、经贸、投资与金融等18个领域182项合作举措。中方提出的中阿务实合作“八大共同行动”，涵盖支持发展、粮食安全、卫生健康、绿色创新、能源安全、文明对话、青年成才、安全稳定等8个领域56项合作举措，契合阿方发展需求和关切，让阿拉伯人民真切感受到来自遥远东方大国的真情厚谊。盖特表示，赞赏中方有力高效将峰会共识付诸行动，期待进一步深化阿中各领域合作。

2022年11月27日，在沙特西部城市延布，中沙延布炼厂的员工在交流。新华社记者王海洲 摄

　　穿越千年的中阿友谊由双方并肩浇灌而成。这种友谊体现在对彼此核心利益、诉求的互相尊重和支持，体现在遇到困难时相互及时伸出援手，体现在众多阿拉伯国家的建设工地、产业园区、维和部队、援助医疗队里的中国“身影”。如今，中阿双方正在携手构建面向新时代的中阿命运共同体。中方愿同阿方共同弘扬中阿友好精神，坚持独立自主，聚焦经济发展，维护地区和平，加强文明交流，把中阿命运共同体扎扎实实建设好，为构建人类命运共同体作出积极贡献。

　　相知无远近，万里尚为邻。相同的发展梦想，相互的信任支持，使中阿之间相互吸引，坚定地走到一起，坚定地共同前行。在构建面向新时代的中阿命运共同体蓝图指引下，中阿合作和友谊不断迈上新台阶。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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