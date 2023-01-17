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驻英大使郑泽光向在英华侨华人、中资机构人员、中国留学生发表新春致辞

2023年01月17日18:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦1月17日电（记者周卓斌）1月17日，中国驻英国大使郑泽光向在英华侨华人、中资机构人员、中国留学生发表新春致辞。他向广大侨胞、各界朋友拜早年、祝贺新春，勉励大家为推进中国式现代化建设汇聚智慧力量，为促进中英关系行稳致远搭建桥梁纽带。全文如下：

虎啸辞旧岁，兔奔迎新春。值此癸卯兔年春节到来之际，我谨代表中国驻英国使馆全体工作人员，向在英华侨华人、中资机构人员、中国留学生以及关心和支持中英关系发展的各界友人拜早年，衷心祝愿大家新春快乐、兔年大吉！

刚刚过去的2022年，是我们党和国家发展史上极为重要的一年。中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，选举产生了以习近平同志为核心的新一届中央领导集体，反映了全党全国各族人民的共同心愿。大会擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，吹响了奋进新征程的时代号角。

这一年，中国继续坚持人民至上、生命至上，科学统筹疫情防控和经济社会发展，因时因势优化调整防控措施，及时出台稳住经济发展大盘政策举措，党和国家各项事业稳步推进、持续向好。中国以自身的稳定性应对外界的不确定性，为动荡不安的世界注入了正能量。

这一年，中英迎来建立大使级外交关系50周年，两国各界人士共同举办了系列纪念活动。习近平主席向英国48家集团俱乐部“破冰者”2022新春庆祝活动致贺电，勉励两国各界有识之士和工商界代表秉持“破冰精神”，不断拓展互利合作，赋予中英友好新的时代内涵，更好造福两国和两国人民。面对新变局，中方始终坚持从两国人民根本利益出发，同英国各界有识之士一道，克服干扰和障碍，维护对话与合作，努力推动中英关系稳定前行。双方在经贸、教育、文化、应对气变、保护生态等诸多领域合作，继续给两国人民带来实实在在的利益。

这一年，广大在英华侨华人、中资机构人员、中国留学生心系桑梓，辛勤打拼，守望相助，在各行各业取得了新的进步，创造了新的佳绩，体现了浓浓的家国情怀与时代担当。我向大家致以崇高的敬意和衷心的感谢！

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，自信自强，埋头苦干，勇毅前行，全力以赴实现全年各项目标任务。我们将坚定不移维护世界和平、促进共同发展，在相互尊重、互不干涉内政、平等互利等原则基础上同各国发展友好合作，不断开创新时代中国特色大国外交新局面。我们将坚定不移推进高水平对外开放，以中国新发展为世界提供新机遇，更好惠及中国人民和世界各国人民。

春光无限好，奋斗正当时。实现中华民族伟大复兴的梦想，需要海内外中华儿女共同拼搏。新的一年里，希望广大在英华侨华人、中资机构人员、中国留学生展示新担当，创造新业绩，守护好自己和家人的健康和安全，为推进中国式现代化建设汇聚智慧力量，为促进中英关系行稳致远搭建桥梁纽带。中国驻英国使领馆将坚定践行外交为民理念，不断提高服务水平，为大家在英工作、学习、生活提供更好的支持。

让我们共同祝愿伟大的祖国山河锦绣、国泰民安！ 祝愿各位侨胞、各位朋友兔年吉祥、身体健康、事业进步、阖家幸福！

(责编：刘洁妍、杨牧)

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