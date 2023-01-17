新华社瑞士达沃斯1月16日电（记者郭爽 陈斌杰）世界经济论坛16日发布《首席经济学家展望》报告指出，大多数经济学家认为，受地缘政治局势紧张、美欧可能进一步收紧货币政策等因素影响，今年世界经济预计陷入衰退，欧美国家经济增长前景尤为黯淡。

报告显示，近三分之二的受访首席经济学家预测，2023年世界经济预计出现衰退。

世界经济论坛执行董事萨迪娅·扎希迪指出，世界经济正处于不稳定状态。当前的高通胀、低增长、高债务、高碎片化环境，使得为恢复经济增长和改善世界最脆弱群体生活水平而进行所需投资的动力减少。

报告显示，所有受访经济学家均预测，2023年欧洲经济增长“疲软”或“非常疲软”；91%的经济学家预计美国经济增长“疲软”或“非常疲软”。

超过一半的经济学家预计，2023年欧洲通胀水平仍然居高难下。约四分之一的经济学家认为，美国通胀问题仍将难解。多数首席经济学家还预计，欧洲央行和美联储将进一步收紧货币政策。

报告还指出，所有受访经济学家均认为，地缘政治因素将影响全球经济活动版图，在贸易、投资、劳动力和技术流动等方面给企业带来更多挑战和机遇。

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