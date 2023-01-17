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中方呼吁国际社会加大对也门人道和发展投入

2023年01月17日11:18 | 来源：新华网
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新华社联合国1月16日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵16日呼吁国际社会加大对也门的人道和发展投入，共同帮助也门改善人道形势。他同时呼吁也门各方提供必要人道准入，切实保护人道工作者安全。

戴兵在安理会也门问题公开会上表示，在刚刚过去的2022年，休战状态给也门人民带来和平的希望和实际的好处，也给也门问题的解决带来难得的契机。当前，也门局势总体保持稳定，但“不战不和”的局面不会无限期持续，和平的“机会之窗”不会一直敞开。有关各方要有紧迫感，加快对话谈判步伐，国际社会也要加大提供建设性帮助。

戴兵说，也门战事延宕八年，也门是联合国安理会议程上人道局势最为脆弱严峻的国家之一。根据联合国人道主义事务协调厅的预估，今年也门将有约2160万民众需要人道援助。中方始终心系也门人民福祉，将向也门等阿拉伯国家提供更多人道主义和重建援助。

戴兵指出，冲突方特别是胡塞组织要避免采取任何可能损害互信、破坏和谈氛围的行动，充分展现政治意愿，设置合理预期，尽早就相关问题达成一致。中方赞赏并支持联合国也门问题特使格伦德贝里以及沙特阿拉伯、阿曼所作的努力。安理会要继续保持团结，共同劝和促谈，调动各方积极参与，推动也门政治进程早日走出僵局。

戴兵表示，也门局势对海湾地区安全有重要影响，要和平不要战争是地区国家的共同愿望。中方坚定支持地区国家维护自身安全，赞赏地区国家为政治解决也门问题所作努力，鼓励对也门局势有影响的国家提供建设性帮助。中方鼓励海湾地区国家通过对话解决矛盾、建立互信、共建安全。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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