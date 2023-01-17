新华社布达佩斯1月16日电（记者陈浩）中国驻匈牙利大使馆、匈牙利经济发展部、布达佩斯中国文化中心与匈牙利邮政局16日在匈牙利邮票博物馆共同举行中国农历兔年生肖邮票发行仪式。

此次发行的兔年生肖邮票由匈牙利平面艺术家毛罗什·克里斯蒂娜设计，共发行2万枚小型张，每枚小型张由4枚邮票构成。邮票采用四角对称构图方式，以红白两色为背景，描绘了与青花瓷同色调的两对小兔子，并以中匈两国文字标识出“兔年”主题。

在发行仪式上，中国驻匈牙利大使馆临时代办杨超、匈牙利经济发展部部长纳吉·马顿、匈牙利邮政局局长兼首席执行官鲍尔措·鲍尔瑙巴什、布达佩斯中国文化中心主任金浩分别致辞，并在首日封上加盖邮戳和签名。

杨超表示，中匈两国关系正处于历史最好时期，各领域友好交流与务实合作持续深化。发行中国农历生肖邮票是中匈两国人文交流的一项重要活动，也是一项延续多年的传统，体现了两国人民的深厚友谊。

纳吉表示，中国取得了惊人的发展和成就。匈牙利政府认为继续加强与中国的良好关系极为重要，“我们对进一步合作持开放态度”。

兔年生肖邮票是由匈牙利邮政局发行的第10枚中国农历生肖邮票。此次发行仪式是2023年匈牙利“欢乐春节”系列活动重要内容之一。

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