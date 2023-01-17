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世界经济论坛2023年年会在瑞士达沃斯开幕

2023年01月17日06:58 | 来源：新华网
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　　新华社瑞士达沃斯1月16日电（记者陈斌杰 李超）世界经济论坛2023年年会16日在瑞士东部小镇达沃斯拉开帷幕。这是该论坛年会自新冠疫情暴发后首次于冬季以线下方式举行。

　　本次年会主题为“在分裂的世界中加强合作”，将持续至20日。年会汇聚全球约2700名政界、商界、学界和媒体代表，侧重如何应对粮食和能源危机，如何应对高通胀、低增长和高负债，如何应对工业不景气，如何应对社会脆弱性问题，如何应对地缘政治风险等五大议题。

　　世界经济论坛总裁布伦德日前在接受新华社记者专访时表示，今年面临全球性衰退风险，风险源自战争、贸易保护主义、气候变化等，本届年会是在几十年来最复杂的地缘政治和经济冲突背景下召开的。

　　世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布在年会召开前表示，在政治、经济和社会等多重力量的影响下，全球和国家层面的分化状况正在加剧。为了从根本上解决信任受损问题，政府和企业需要加强合作，为强劲、持久的复苏创造条件。同时，必须提高经济发展的韧性和可持续性，确保所有人都能参与进来。

　　世界经济论坛是以研究和探讨世界经济领域存在的问题、促进国际经济合作与交流为宗旨的非官方国际性机构。其前身是1971年由施瓦布创建的“欧洲管理论坛”。1987年，“欧洲管理论坛”更名为“世界经济论坛”。

(责编：牛镛、白宇)

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