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新职业  新机遇  新发展

——来自一些国家的报道

2023年01月17日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　德国餐饮行业学徒正跟主厨交流。
　　本报记者 李 强摄

　　两名法国交互设计师在进行素材收集及界面设计工作。
　　法国交互设计师职业协会供图

　　新加坡机器人工程师研制出的机器人厨师可以用45秒做出一碗热腾腾的特色小吃。
　　罗斯兰·拉赫曼摄（影像中国）

　　光伏设备安装技术员在巴西里约热内卢市一处居民楼上工作。
　　罗德尼·梅略摄

　　近年来，随着经济社会不断发展，许多新职业持续涌现。数字经济和绿色产业不断推进，也让一些国家对新职业的市场需求逐步上升，不仅为行业创造了新机遇，为求职者提供了新选择，更为经济社会发展转型升级激发了新动力。

　　

　　新加坡

　　机器人工程师——

　　寻求人工替代  提升生产效率

　　本报记者  刘  慧

　　新加坡国家美术馆里，一个有着细细身子、方方正正显示屏的导览机器人德米正在与游客互动。德米可以按照美术馆既定计划进行自动导览，也可按照游客需求提供导览服务。其系统还能够根据需求进行升级，添加新地点的参观流线和相关资料。“只要让德米跟着我们走，用不了半天，它就可以掌握新内容。”机器人工程师陈俊杰说。

　　像陈俊杰这样的机器人工程师，正成为新加坡前景最被看好的新职业之一。机器人工程师主要负责设计、开发、应用、测试和维护机器人及其系统，需要具备工程学、自动化学、编程、人工智能等多种学科能力，用计算机程序语言设计出机器人的动作反馈，并在电脑上进行模拟操作，让机器人完全学会规定动作并可以独立执行操作。

　　目前，新加坡正寻求向工业4.0转型，推动工业向价值链上游移动，各行各业都在提高自动化和智能化水平，以应对新加坡劳动人口老龄化和劳动力短缺问题。在新加坡的商场、医院、图书馆或餐馆，机器人随处可见，功能也日趋多元化：有清洁卫生的，冲调咖啡的，帮助图书馆扫描图书的，巡逻公园提醒民众遵守安全距离的，给患者送药并协助医生与患者交流的……

　　从2015年到2022年，新加坡的机器人数量平均每年增长超过25%。2022年，新加坡机器人工程师发明的机器人系统，能够满足农业、食品装配和快速消费品包装等多个行业的需求，并能将生产效率提高23%。当地一家专门研发服务机器人的公司，2021年的销售量更达到了2020年的10倍。由于劳动力短缺问题短期内难以彻底解决，由机器人承担更多服务职能的趋势仍将持续，对机器人工程师的需求也将继续增长。

　　为解决机器人工程师相对短缺的问题，新加坡采取了多种措施扩大本地人才培养。新加坡工艺教育局和科技公司合作，在工艺教育学院设立卓越中心、无人机与机器人中心等，提供机器人技术相关课程，并联合举办比赛、作品展等，培养学生实践能力，以解决企业面对的现实挑战。新加坡国立大学、新加坡理工大学等均开设了机器人技术相关课程，南洋理工大学设立机器人技术中心，以推进机器人技术和产业发展，培养相关领域人才。

　　新加坡精深技能发展局日前发布《未来经济技能需求》报告，介绍制造业向工业4.0转型所需的新兴技能，人工智能和数据分析是重中之重。新加坡国立大学校长陈永财表示，如今人工智能技术已经日趋完善，能够凭借电脑快速分析高效完成工作，这需要培养更多具有机器人专业背景的人才。未来，随着科技的迅速发展，机器人工程师必将在新加坡向工业4.0转型进程中扮演更重要角色。

　　

　　巴西

　　光伏设备安装技术员——

　　推广清洁能源  市场需求旺盛

　　本报记者  毕梦瀛

　　迪亚斯今年32岁，此前一直从事土木建筑工作，一年前转行成为光伏设备安装技术员。“现在，我已经积攒了一些客户，还在努力参加培训，希望获得国家工业技能培训服务中心的专业证书。”迪亚斯认为，光伏设备安装技术员是一个更有前景的新职业，“我的职业道路正在变得更加宽阔。”

　　近年来，在巴西一些电费高企的地区，更加环保且高性价比的光伏设备受到了许多家庭的欢迎。当地政府为鼓励民众使用清洁能源，对光伏设备安装的许可审批相对简单快捷，进一步助推了光伏设备的普及。由于安装、调试光伏设备必须由专业人员上门进行，就业市场对光伏设备安装技术员的需求明显增加。据巴西光伏太阳能协会主席索阿亚介绍，2021年巴西全国在太阳能行业共创造就业岗位约17万个，其中60%为光伏设备安装技术员，这份工作不仅相对稳定，平均收入也相对较高。

　　光伏设备安装技术员不仅需要高空作业技能、光伏设备和电力系统的相关知识，更重要的是，还需要能够依据用户具体情况提供合适的光伏设备选择和安装方案，以确保产品的功能性得到更好发挥。为紧跟就业市场的新趋势，巴西一些地方政府、能源公司等也组织了一系列讲座和课程，对想踏入这一行业的普通民众进行专业技能培训，以提供更多满足行业需求的光伏设备安装技术员。

　　不久前，圣保罗州卡拉瓜塔图巴市政府就与巴西国家工业技能培训服务中心、卡拉瓜塔图巴市社会基金会合作，开设光伏设备安装行业相关就业技能课程，吸引了不少民众前来学习，迪亚斯也是学员之一。培训不仅向普通人普及安装、调试和维护的基本原理和技术，还开设了技术评估、财务可行性评估、诊断能源消耗因素等课程，帮助现有光伏设备安装技术员进一步提高业务水平。

　　据了解，2021年，巴西生物燃料、太阳能、水电和风能相关的就业岗位数量已占全球的10%，高居世界第二。巴西光伏太阳能协会此前的统计数据也显示，巴西全国太阳能光伏在运装机容量已突破19吉瓦大关。巴西全国工业联合会还预测，2023年，巴西的初装机容量将再翻一番。

　　当地媒体分析认为，随着光伏产业在巴西不断发展，催生出对光伏设备安装、管理、销售、技术等相关劳动力巨大需求。2023年，该行业将吸引投资约500亿雷亚尔（约合644.25亿元人民币），不仅将为巴西全国再创造超过30万个新就业岗位，也将吸引越来越多的巴西人像迪亚斯一样，选择成为一名光伏设备安装技术员，进一步满足巴西光伏产业的发展需求。

　　

　　法国

　　交互设计师——

　　增强人机互动  优化用户体验

　　本报记者  刘玲玲

　　埃莉斯·普里厄是法国电力公司研发部的一名交互设计师，她所在的团队正在设计一款应用程序，通过更加有趣的互动模式向用户呈现能耗曲线和分配情况，帮助用户调整用电习惯以减少能源浪费。“交互设计在提高用户参与度上起到了关键作用。”普里厄介绍，作为交互设计师，她的主要任务是在充分了解用户需求的基础上进行界面设计，“我需要广泛收集素材、进行场景分析及模拟，并在逐步测试中完善用户体验”。

　　交互设计师是指依据用户需求和用户体验，对用户与产品、服务间的互动进行研究和设计的技术人员。他们在分析产品或服务用户体验的基础上，发现潜在问题并提出相应解决方案加以改进，让用户体验更容易、更有效、更舒适。在普里厄看来，做好这份工作，不仅要有扎实的专业素养，更需要良好的沟通协调能力，只有与市场人员、项目经理、工程师等组成的专家团队密切沟通合作，才能保证产品或服务的用户体验优化达到预期效果。

　　近几年里，在社会经济数字化转型的推动下，伴随线上销售、共享经济以及大数据的发展，用户体验变得愈发重要。根据大数据开发满足用户需求的产品逐渐成为企业竞争的重点领域，交互设计师随之变得越来越抢手。同时，受益于法国政府推进数字转型的多项措施，交互设计师也在中小企业和初创企业迎来更多机遇。2020年，法国政府宣布拿出3.85亿欧元扶持小微企业和中小企业的数字化转型，帮助中小企业创建电子平台、扩展电子商务。

　　法国数字人才协会一项关于2020年交互设计行业培训和就业的调查显示，86.4%的相关专业学生在毕业后即可获得永久聘用，新人年薪在2.5万至3.5万欧元之间，而有从业经验者年薪则高达3.5万至5.5万欧元。此外，有近70%的人甚至在毕业前就已经签约就业。最新调查也显示，61%的设计经理表示将在2023年继续招聘交互设计师等相关技术人员。

　　法国创新与数字转型咨询师欧若拉·阿尔布雷克特指出，交互设计师这一职业已成为法国数字行业必不可少的组成部分，前景十分看好。不仅就业领域十分广泛，包括交通、能源、健康、教育、文化、体育等，还可以获得一定程度的工作自由度，有1/4的行业人士以自由职业者的身份工作。他认为，时下热门的元宇宙产业将使交互设计师更加抢手。人机交互是元宇宙产业的核心关键技术，伴随着元宇宙产业的发展，交互设计师也必将扮演更加重要的角色。

　　

　　德国

　　餐饮系统专员——

　　强化数字管理  确保服务标准

　　本报记者  李  强

　　在位于德国黑森州新伊森堡市的一家跨国大型餐饮服务公司里，学徒工谢尔正在忙碌。他是一名餐饮系统专员，每天除了与顾客打交道外，还要负责会计、服务、物流甚至人力资源等方面的工作。库存量达到了什么程度？雇用了多少新服务人员？人员成本是多少？每周在采购上花费多少？……这些都是谢尔需要分析的问题。

　　餐饮系统专员大多服务于大型连锁甚至跨国餐饮企业，是协助餐饮经理负责计划、实施和协调餐饮企业经营活动的人员。其主要职责是监控连锁餐厅分支机构的工作全流程，通过数字化工具的运用，确保其严格遵守服务、餐饮供应和质量的核心标准。当前，数字化正融入德国社会的各行各业，餐饮服务等许多传统行业也开启了数字化变革，餐饮系统专员的出现便是一个生动例子。

　　2022年7月，德国联邦职业教育研究所公布新版《职业教育专业目录》，列举了当前德国各行业中共324项官方承认的职业，并对很多职业进行了“现代化”修订，数字化是其核心要求。近年来，德国乃至欧洲餐饮服务业正面临巨大转型，2022年一项针对600多家酒店经营者进行的调查显示，近2/3的管理者认为，掌握数字技术对员工至关重要。

　　餐饮系统管理的数字化转型，旨在提升服务效率，让顾客拥有更好的餐饮体验。在这一背景下，餐饮系统专员这一新职业应运而生。依靠相关软件系统应用和物联网进行远程厨房管理、强化连锁餐厅之间的联系、完善食物垃圾管理方式、参与自动采购系统管理等，都是餐饮系统专员的工作任务。

　　德国大型连锁餐饮企业，无论开店数量还是市场份额，都占据了市场的主流。这些连锁餐厅往往需要一整套系统工具来确保服务标准，并合理控制成本。为使从业者具备更多数字化管理经验，相关职业的学徒工和职业培训机制也应运而生。

　　餐饮系统专员的培训教程为其监控、服务和组织三大工作任务提供了指导，帮助相关人员更好地掌握相关软件操作、财务会计知识以及市场营销等多方面的技能，了解全球通行的服务、产品及质量等标准化规范。

　　据统计，目前仅德国的餐饮和酒店行业就有24万多家公司，吸纳了190万员工和超过10万名学徒工，其中相当一部分是谢尔这样的餐饮系统专员。学徒在接受为期三年的双元制职业教育中，学习相关专业知识和所需技能，毕业后还可以通过不定期参加相关职业培训，获得更高阶的实践和学习机会，从而晋升为能够负责一定规模业务的管理人员，为其未来发展提供了有力保障。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月17日 18 版）
(责编：卫嘉、白宇)

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