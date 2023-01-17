本报记者 邢 雪

据英国《卫报》近日报道，自新冠疫情发生以来，英国财富超过10亿英镑的富豪数量增加了20%，从2020年的147人增至2022年底的177人，这些富豪的财产中位数约为20亿英镑。瑞士信贷集团2022年9月发布的全球年度财富报告称，英国财富排名前1%的人拥有21.1%的财富。慈善机构“平等信托”的报告显示，英国最富有的10%家庭所拥有的财富占比一直在上升，2021年已达到57.1%，处于财富排名后50%的英国人财富占比只有4.6%，财富向顶层集中的趋势愈加明显。

由于物价高涨，英国普通民众实际收入明显缩水，不少民众面临严重生活成本危机。英国预算责任办公室预测，在考虑通胀因素后，2023年英国家庭收入将回落至2013年水平，降幅为7%，为1956年有记录以来最大降幅。英国智库决议基金会高级经济学家杰克·莱斯利指出，食品和能源价格上涨导致英国通胀高达两位数，这一状况还要延续一段时间，意味着英国民众实际收入2023年还将下降。

与此同时，随着英国股票、房产价格上涨，英国高收入群体财富正强劲上涨。英国《金融时报》100种股票指数从2021年1月初的6400点左右，上涨至目前的7400点左右，涨幅超过15%。英国“正确举动”房地产网站分析指出，2022年末英国房价较前一年上涨5.6%。

以伦敦为例，伦敦信托组织发布的《2022年伦敦贫困概况》显示，疫情发生以来，伦敦的贫困率从16%上升至27%，成为英国贫困率最高的地方。威斯敏斯特市是伦敦贫富分化最严重的地区，根据“我的伦敦”网站发布的不平等指数，威斯敏斯特教堂附近街道有73%的贫困家庭，而海德公园附近街道的贫困家庭比例为29%，同一区域内不同街道的贫富分化程度高达44个百分点。

英国媒体分析，英国政府为应对疫情采取的经济刺激举措大幅推高了房产和股市价值，同时疫情导致娱乐消费等方面的开销减少，富人的财富增至前所未有的水平。英国财政研究所的最新研究认为，在住房和金融资产价格上涨的推动下，英国资产迅速增值，但平均工资的涨幅趋于平稳，“这将进一步拉大英国贫富差距，阻碍社会流动性”。

“平等信托”联合执行董事乔·维塔姆斯表示，英国富人数量激增与不平等导致贫困加剧实际上是“同一枚硬币的两面”。《卫报》发表评论认为，英国经济体系缺陷是造成贫富差距扩大的重要原因。美国皮尤研究中心的一份调查显示，一半英国受访者认为英国的经济体系需要重大或彻底的改革，应该增加公共住房等社会福利，提高富人税收。

英国媒体认为，贫富分化加剧已对英国公共政策、未来经济走向等产生不利影响。咨询公司毕马威分析说，由于高通胀和不断上升的利率在2023年继续挤压收入，英国经济将面临一场漫长的衰退，财富日趋集中问题也将持续。

（本报伦敦1月16日电）

《 人民日报 》（ 2023年01月17日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)