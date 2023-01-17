本报记者 李 强 刘仲华

中国展商向国外客户介绍产品。

本报记者 刘仲华摄

国外客户在中国展台前问询。

本报记者 李 强摄

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全球规模最大的家纺业展会——法兰克福家用及室内纺织品展（以下简称“法兰克福家纺展”）日前落幕。这是德国在2023年举办的首个大型国际展会，吸引了全球2400余家行业展商参展。其中，中国参展企业超过400家，是本次展会上来自单一国家的最大展团，受到各方瞩目和欢迎。

中国展台新老客户不断

在中国展位比较集中的6号馆和10号馆，展位上人潮涌动，客户拿着产品不停询问。工作人员手里捧着厚厚的笔记簿，上面钉满了客户留下的名片。一些国外客户甚至在开展前一天就找到中国纺织企业展商进行洽谈。

“这么多中国展商参展，我们很高兴。作为全球最大的纺织品出口国，中国供应商是很重要的一部分。”法兰克福展览集团董事会成员鲍思丰欣喜地表示，“我们各大洲子公司的展会都十分重视中国买家和卖家的参与。中国在全球供应链中的作用举足轻重。”

法兰克福展览（香港）有限公司董事总经理温婷表示：“中国客户反应很快，有着强烈的参展愿望。”

南京海聆梦家居是家乐福、奥乐齐、欧尚等全球知名品牌的供货商，负责人倪晨在4天展期内忙个不停：“客户多到没空吃饭。”

烟台北方家用纺织品有限公司的李建国从一早就马不停蹄地接待访客。常常是这边桌上谈着一拨人，另一拨人已经在旁边等待。他翻开记事簿，上面密密麻麻地写着要拜会的客户：“这次参展我大概要见40个老客户，还有至少40个新客户。参展收获很大，一家美国客商当场就签了100万美元的单子。”

浙江居莱家居集团总经理徐剑还首次将展位开到了欧洲精品馆。“我们工厂使用的是最好的设备、最好的面料，在中高端产品领域，我们的产品价格合理，市场前景广阔。”徐剑信心满满。

“我们与中国合作的大方向不会改变”

据统计，2022年中国纺织品服装出口额超3200亿美元，创历史新高。中国家纺企业的到来，也令法兰克福展览集团以及德国会展行业对今年业绩持乐观态度。

展会现场，一些欧洲纺织批发商对记者表示，中国纺织品制造处于世界领先地位，中国供应商在生产技术、交期速度、产品质量等方面都有相当保障。特别是近年来中国纺织品制造更加注重向价值链上游移动，产品竞争力不断提高。

随着中国一系列优化疫情防控措施落地，全球会展业也因此受益。“得益于中国市场恢复，整个会展行业复苏超出预期。我们展会产品对华销售数字快速增长。”鲍思丰表示，在过去30多年间，法兰克福展览集团在中国建立了非常完备的经营架构，在大中华区有8个办公室。他说：“我们与中国合作的大方向不会改变，我们将和中国携手前进，让合作越来越好。”

法兰克福展览集团新闻发言人马库斯·奎特对记者表示，十分看好中国经济的发展潜力，期待未来有机会再次访问中国，“面对面的交流对经贸合作来说至关重要”。

“推动全球产业发展和行业环保”

展会上，“可持续纺织品创新”是备受关注的主题。法兰克福展览集团董事会成员白德磊在开幕致辞中表示，法兰克福家纺展是重新思考供应链、体验循环方法和集中感受绿色创新的重要平台。“通过展示可持续产品和绿色创新趋势，法兰克福家纺展将致力于推动全球产业发展和行业环保。”

在展览中心9号馆，主办方以“纺织材料的重要性”为策划主题，聚焦整个纺织产品的生命周期：从纤维种植到废物再利用，力求实现行业的可持续发展。在展厅里，4个巨大的帐篷工作室异常瞩目，分别展示了制造与改造、可持续、来自地球和自然工程四大主题，向观众呈现了未来纺织业的景象。

在“制造与改造”工作室，设计师将纺织边角料重新缝合拼贴，制成了极富艺术性的挂毯、枕套、坐垫和其他产品；在“可持续”工作室，各种纺织、工业、石油废料，经过先进的回收工艺，被重新加工成为合成纱线和布料；走进“来自地球”工作室，仿佛进了一间厨房，一罐罐风干植物在热锅里熬煮成天然染色剂，再加入未经漂白的粗布，成为当下备受市场欢迎的自然面料；“自然工程”工作室里，设计师托马斯·瓦利将一块块黑色橡皮泥状的原料挤压、摊薄和塑形，做成了精美的装饰材料，这些“橡皮泥”实际是来自食品企业的植物纤维废渣。

法兰克福家纺展行业趋势研究员、设计师卡罗琳·提尔介绍，推动实现纺织行业的循环发展，在设计初期就要结合纺织材料的起源和发展，着眼未来的生活方式，充分考虑每一个过程对环境的影响。

中国纺织企业也借助展会平台展示绿色发展成果和前沿产品。江阴红柳集团携绿色环保生态纺织新品、防水浴帘和遮光窗帘等上百款特色产品参展。集团销售经理陆隽告诉记者，公司看好与法兰克福家纺展等国际市场的合作机遇。

（本报法兰克福电）

《 人民日报 》（ 2023年01月17日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)