有关国家应以科学的态度，本着相互尊重的精神，尽快改变针对中国公民的歧视性限制措施，为正常人员交往和交流合作创造有利条件

泰国副总理等政府官员前往机场迎接中国赴泰航班并送上卫生康复防疫包和花环；马尔代夫外交部官方网站发表声明，欢迎中国调整出入境措施，热切期盼中国游客尽早赴马旅游；瑞士、新西兰等国明确表态，不会对中国游客增加新的入境限制……在中国优化调整疫情防控措施后，许多国家对此表示欢迎并期待中国游客到访。

中国一直本着科学精准、因时因势的原则优化疫情防控措施。中外人员往来暂行措施根据新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案制定，有利于更好统筹疫情防控和经济社会发展，使中外人员往来更加便利、安全、有序、高效。中国以最大诚意，本着实事求是的态度，与有关国家进行了充分沟通，详细介绍了中方优化调整防疫措施的科学性、合理性和中国当前的疫情形势。个别国家罔顾科学事实和本国疫情实际，执意针对中国采取歧视性入境限制措施，这完全是将疫情防控政治化。

多个国际组织和许多国家的卫生防疫专家指出，中国并没有发现新的病毒变种或显著突变，收紧中国旅客入境措施既不科学也无必要。联合国秘书长发言人杜加里克表示，会员国应该遵循世界卫生组织的指导方针，所有关于乘客筛查等方面的决定都必须而且只能以科学为依据。新加坡卫生部长表示，2022年最后4周，自中国入境新加坡确诊病例不到该国总输入病例的5%，远低于从其他一些国家和地区输入病例的占比，当前无需对中国收紧防疫措施。个别国家应该多听听这些声音，从事实出发，科学适度制定防疫措施，不应借机搞政治操弄，不应有歧视性做法，不应影响国家间正常的人员交往和交流合作。

中国疫情防控政策既最大程度保护了人民的生命安全和身体健康，又最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。在世界经济下行压力加大的背景下，中国优化调整疫情防控措施，便利中外人员往来，提振了全球经济增长信心。包括世界贸易组织、经济合作与发展组织等在内的国际组织负责人都看好中国经济发展前景，认为中国调整防疫政策有助于支撑世界经济复苏和发展。国际舆论认为，中国优化出入境政策是全球旅游业复苏进程中的一件大事，将为相关国家旅游业的全面复苏注入强劲动力。泰国《曼谷邮报》报道指出，预计今年约有500万中国游客前往泰国，将有力促进泰国旅游业复苏和经济发展。少数国家破坏中外人员正常往来和交流合作的歧视性做法，只会损人不利己。

尊重科学、实事求是，是国际社会团结合作应对疫情的宝贵经验。中方将继续因应疫情形势，不断优化调整有关措施，与各方共同保障中外人员安全顺畅有序往来，为维护全球产业链供应链稳定、推动世界经济恢复健康增长贡献力量。有关国家应以科学的态度，本着相互尊重的精神，尽快改变针对中国公民的歧视性限制措施，为正常人员交往和交流合作创造有利条件。

《 人民日报 》（ 2023年01月17日 02 版）

(责编：牛镛、白宇)