马来西亚艺术家创作水墨画。

马来西亚吉隆坡中国文化中心供图

本报1月16日电 （记者刘慧）1月14日，马来西亚吉隆坡中国文化中心举办“走进中心过大年”暨中心成立三周年庆祝活动。马来西亚民众在墨香、戏韵和音乐中喜迎即将到来的新春佳节。

中国文化中心张灯结彩，一派喜气祥和的氛围。在春节民俗文化体验区，来自中马两国的民间艺人、艺术家和当地民众一起写春联、绘福字、剪窗花、捏面人、拓年画、品茶艺、画水墨画、制作拨浪鼓。每个展位前都挤满了观众，他们在老师手把手的指导下学得不亦乐乎。

马来西亚槟城州金玉楼春潮州木偶剧团表演了《桃花过渡》《京城会》等传统剧目，精彩的演出赢得观众满堂喝彩。

在《金蛇狂舞》和《喜洋洋》的旋律中，“玉兔迎春”专场音乐会拉开帷幕。马来西亚青年演奏家用古筝、二胡等乐器，演绎了十余首脍炙人口的中马名曲，向在场观众送上新春祝福。

马来西亚中国公共关系协会副会长颜天禄表示，马中民间交往和传统友谊绵延千年，春节早已成为马来西亚的重要节日，希望两国人民友谊在文化交流的推动下历久弥新。

《 人民日报 》（ 2023年01月17日 02 版）

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