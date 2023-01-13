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以色列经典舞台剧《犹太城》中文版在京重演

2023年01月13日20:36 | 来源：人民网-国际频道
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2023年1月10日，《犹太城》中文版在北京保利剧院展演。央华戏剧 陈阳阳摄
2023年1月10日，《犹太城》中文版在北京保利剧院展演。央华戏剧 陈阳阳摄

人民网北京1月13日电 （常沙、蔡海若）1月12日晚，以色列经典舞台剧《犹太城》（GHETTO）演出在北京保利剧院落下帷幕。本轮演出共两场，分别于11日、12日上演。以色列驻华大使潘绮瑞（H.E. Irit Ben-Abba）、德国驻华大使傅融（H.E. Patricia Flor）等多国驻华使节到场观演。

此次北京站首演由以色列驻华大使馆与德国驻华大使馆联合支持、央华戏剧制作，是今年国际大屠杀纪念日活动之一。

《犹太城》讲述的是二战期间德国纳粹占领和控制下的维尔纽斯犹太城里发生的真实故事。《犹太城》首演于1984年，已在超过25个国家以20余种语言上演过80个版本。《犹太城》中文版原版由以色列导演乔舒亚·索博尔（Joshua Sobol）执导，此次复排导演为来自央华戏剧的王可然和张瑞，演员包括法籍艺术家安娜伊思·马田，中国演员王挺、张亮、吕一等。

以色列驻华大使馆发言人大松（Erez Katz Volovelsky）表示，《犹太城》在中国上演意义重大，它将帮助中国观众了解犹太人民、大屠杀以及第二次世界大战的历史。

演出结束后，来自北京电影学院的学生朱玲在接受人民网采访时表示，这部舞台剧最打动她的是，在这个犹太城中，无论是裁缝还是警察都在尽其所能地保护更多犹太人免遭屠杀，显示出珍贵的人性光辉。

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(责编：于洋、吴成良)

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