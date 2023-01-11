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驻土耳其使馆举行2023年“温暖迎春包”发放仪式

2023年01月11日08:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网安卡拉1月10日电 （记者沈钧）1月9日，驻土耳其使馆举行2023年“温暖迎春包”发放仪式，中国驻土耳其大使刘少宾致辞并向代表们现场发放“温暖迎春包”，丛耸公使、周美芬参赞及在土侨胞、留学生代表参加此次活动。

刘少宾与参加发放仪式的侨胞和留学生代表亲切交谈，向大家致以节日的问候。刘少宾说，刚刚过去的2022年是党和国家历史上极其重要的一年，特别是党的二十大胜利召开，为未来中国的发展擘画了宏伟蓝图。他说，使领馆永远是广大侨胞、留学生的家，是大家的坚强后盾。我们将始终践行“外交为民”理念，将广大在土中国公民合法权益和健康安全放在心上，聚焦大家所思所想，回应大家所需所盼，为大家提供更好的服务。希望大家铸牢中华民族共同体意识，做中国优秀文化的传播者和中土友好的民间使者。

侨胞和留学生代表感谢党和政府的关心关爱，感谢使馆一直以来的支持和帮助，纷纷表示虽然身在异国，但心在祖国，对伟大祖国取得的辉煌成就感到无比骄傲和自豪，将永远心系祖国和家乡，努力为中华民族伟大复兴贡献出自己应有的一份力量，为增进中土两国人民友谊作出应有的贡献。

使馆精心准备的“温暖迎春包”将通过侨团、邮寄等方式陆续发到申请者手中。

(责编：刘叶婷、常红)

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