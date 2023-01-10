人民网莫斯科1月10日电 （记者隋鑫）2023年1月9日，中国驻俄罗斯使馆举行“温暖迎春”旅俄中国同胞新春招待会。张汉晖大使及夫人高岩，俄罗斯中国和平统一促进会、莫斯科华人华侨联合会、俄罗斯华侨华人青年联合会等侨界代表，贸促会、中国石油俄罗斯公司、中国石化俄罗斯中亚代表处、国家电网等中资机构代表，人民日报、新华社、央视、中国日报、中新社等驻俄央媒代表，在俄留学生以及使馆外交官等约400人欢聚一堂，共同庆祝农历兔年新春。

张汉晖大使首先代表使馆全体同事，向各位同胞、广大旅俄侨胞、中资机构人员和留学生致以新春问候。张汉晖表示，回首过去3年，我们的祖国走过了不平凡的伟大征程。以习近平同志为核心的党中央统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，团结带领全党全军全国各族人民，有效应对严峻复杂的国际形势和接踵而至的巨大风险挑战，以奋发有为的精神把新时代中国特色社会主义不断推向前进。我们隆重庆祝中国共产党成立一百周年，完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标。特别是去年10月，党的二十大成功举行，选举产生了以习近平同志为核心的新一届中央领导集体，把习近平新时代中国特色社会主义思想确定为党必须长期坚持的指导思想写入党章，实现了党的指导思想的又一次与时俱进，开辟了马克思主义中国化时代化新境界。

张汉晖指出，新冠疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央始终坚持人民至上、生命至上，因时因势动态优化调整防控措施，不断提高科学精准防控水平。我国统筹经济社会发展和疫情防控取得良好效果，彰显负责任大国担当，创造了人类同疾病斗争史上的奇迹。三年来，广大旅俄华人华侨、中资机构、留学生同样度过了不平凡的岁月。面对新冠疫情来势汹汹，大家更是与祖国人民同呼吸、共命运，疫情上半场在俄募集采购大量急需物资，支援国内打好疫情阻击战、歼灭战；疫情下半场全力配合国内“外防输入”，宁可牺牲与亲人团聚的机会，也要严防死守，为防疫作出贡献。在此我对大家三年来支持祖国抗疫并付出艰辛努力表示崇高敬意和衷心感谢！

张汉晖表示，在习近平主席和普京总统的战略引领下，新时代中俄关系稳步前行。两国元首多次举行视频会晤并于去年2月和9月两次举行面对面会晤，为中俄关系发展定向引航。使馆发布致辞原文）2022年前11个月双边贸易额超过1724亿美元，同比增长32%，再创历史新高。黑河公路桥、同江铁路桥相继开通，油气贸易不断扩大，本币结算占比持续攀升。中俄科技创新年成功举行，体育交流年顺利推进。双方在国际和地区事务中密切配合，有力地维护了共同利益和国际公平正义。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是新时代中俄关系继往开来的重要一年。中俄两国将继续深化睦邻友好合作，进一步加强高水平战略协作，在实现国家富强、民族振兴、人民幸福的道路上携手前行。中央已决定优化疫情防控措施，中国的大门已经敞开，对外开放的步伐加快，中俄交流合作有望迎来更大的发展！

张汉晖最后希望旅俄同胞继续发扬中华传统美德，勤奋创业，开拓进取，收获成功，收获友谊；充分发挥桥梁纽带作用，为促进两国互利合作作出更大贡献；与当地民众相知相亲，热心回馈社会，为中俄世代友好添砖加瓦；用切身体会和感受讲好新时代中国故事，树立开放、包容、文明的形象，同祖国人民一道，为中华民族伟大复兴增光添彩。使馆将一如既往坚决贯彻“以人民为中心”的宗旨，全面落实党的二十大精神，全心全意服务在俄中国公民，努力为大家创造良好的工作、学习和生活环境。使馆永远是各位同胞的家！

活动期间，格林伍德合唱团及在俄留学生演唱《长江之歌》《追寻》《莫斯科郊外的晚上》《快乐的风》等中俄脍炙人口的经典歌曲。演出最后，旅俄同胞齐声合唱《我和我的祖国》，将现场氛围推向高潮。“我和我的祖国，一刻也不能分割。无论我走到哪里，都流出一首赞歌。”旅俄同胞听党话、跟党走，高举爱国旗帜，弘扬民族精神，展现中华风采，抒发血脉亲情。情真意切的交谈，欢快愉悦的表演，满怀深情的歌唱，诉说着每一位海外炎黄儿女的谆谆爱国之情。

伴随着莫斯科漫天飞雪，旅俄同胞欢聚一堂，抒发着炽热的忠党魂、爱国情、报国志，在使馆温暖迎春，共度一场美好的团圆之夜。

(责编：于洋、吴成良)