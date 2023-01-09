新华社北京1月9日电 1月9日，外交部长秦刚分别同俄罗斯外长拉夫罗夫、巴基斯坦外长比拉瓦尔、韩国外长朴振通电话。

秦刚表示，中俄新时代全面战略协作伙伴关系保持高水平发展，各领域交流合作深入推进，友好民意基础持续巩固。中俄关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础上，我们愿同俄方携手落实好两国元首重要共识，不断将中俄关系推向前进。

秦刚表示，中巴之间有着特殊友好和高度互信。两国高层保持密切互动，为双边关系发展注入强劲动力。中方愿同巴方一道，以两国领导人重要共识为引领，不断深化中巴传统友谊，携手构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。中国农历春节将至，中方高度关注在巴中国公民的安全，希望巴方继续采取有力的安保措施。

秦刚说，中韩是搬不走的近邻，也是分不开的伙伴。中韩关系健康稳定发展符合双方共同利益，是双方持续努力的大方向。我愿同外长先生建立并保持良好工作关系，共同落实好两国元首重要共识，立足当前，着眼长远，把握友好大局，凝聚合作力量，推动中韩关系行稳致远。秦刚对韩方近期对自华入境人员采取临时限制措施表达了关切，希望韩方秉持客观、科学的态度。

三国外长祝贺秦刚就任中国外长，向中国人民致以兔年新春祝福，表示愿共同落实高层重要共识，携手推动双边关系不断取得新成果。比拉瓦尔强调，巴方将竭尽全力保护中方在巴人员、机构和项目的安全。朴振表示，愿加强韩中人文交流和人员往来。

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(责编：杨光宇、袁勃)