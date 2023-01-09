新华社巴基斯坦拉合尔1月9日电 通讯：“中国铁路客车又快又先进！”——记驶向拉合尔的中国列车

新华社记者蒋超 王欢

1月5日，在位于巴基斯坦拉合尔的从中国进口的宽轨客车里，巴基斯坦铁路公司的技术人员测试视听娱乐设备。新华社记者 蒋超 摄

1月初，在巴基斯坦东部旁遮普省首府拉合尔市的火车站，由从中国进口的宽轨客车编成的列车停靠在站台旁，崭新的车厢吸引着过往旅客的目光。

登上列车，中车唐山机车车辆有限公司（简称“中车唐山公司”）工程师雷松和巴基斯坦铁路公司拉合尔站车辆检修处主任伊姆兰·雅各布开始检查车厢控制室的各项设置参数，为不久后的客车试运行做准备。

1月5日，在位于巴基斯坦拉合尔的从中国进口的宽轨客车里，巴基斯坦铁路公司的技术人员们正在体验乘坐列车。新华社记者 蒋超 摄

2022年11月下旬，中车唐山公司向巴基斯坦出口的230辆客车项目中的首批46辆宽轨客车以及备品备件运抵巴基斯坦。巴基斯坦铁路公司作为巴铁道部直属企业，是该项目业主，其公司总部就设在拉合尔。

雷松作为中车唐山公司派驻拉合尔站提供售后服务的站长，一个多月前就和中国同事们飞抵巴南部港口城市卡拉奇。在与巴基斯坦铁路公司技术人员会合后，他们随客车一路北上行至拉合尔。

“这些客车在运抵卡拉奇后就可以上铁路轨道行驶。”雷松说，“我们随客车在巴南北多条铁路线路上完成了小半径曲线、限界、各种速度下列车紧急制动以及客车运行平稳性等线路试验，试验结果非常成功。”

1月5日，中车唐山公司驻拉合尔服务站站长雷松（左一）、中车唐山公司制动系统工程师魏润龙（右一）和巴铁公司拉合尔站车辆检修处主任伊姆兰·雅各布（中）等中巴工程师们在位于巴基斯坦拉合尔的从中国进口的宽轨客车里合影。新华社记者 蒋超 摄

中车唐山公司海外项目部专职项目经理、高级工程师苏伟玥告诉新华社记者，此次项目出口的客车最大设计时速达160公里。根据中巴双方协议，剩余184辆待出口客车将以散件及原材料的形式运至巴基斯坦，由中方技术人员负责教授巴方人员，完成客车在巴生产组装的技术输出，进而实现我国时速160公里铁路客车首次“产品+技术”组合出海。

雅各布对记者说，中车唐山公司在客车出口前就邀请了包括他在内的25名巴基斯坦铁路公司技术人员赴华参加培训，雷松是他们的培训师。“在长达22天的培训过程中，中国老师们不仅传授了各项理论知识，还带我们参观中国铁路客车的制造车间，学习了制造客车的先进技术。”雅各布说，“中国制造的铁路客车真是又快又先进！”

1月5日，在位于巴基斯坦拉合尔的从中国进口的宽轨客车里，巴基斯坦铁路公司的技术人员测试电动车厢门。新华社记者 蒋超 摄

站在客车外的碎石道砟旁，中车唐山公司制动系统工程师魏润龙还向记者展示了专为巴铁公司设计制造的客车转向架。“巴基斯坦铁路采用1676毫米的宽轨轨距标准，我们专门设计了这一轨距的客车转向架，使客车完美适配巴铁路轨道。”魏润龙说，“我们在设计时还采用了空气弹簧减震器等技术，提高乘客乘坐客车时的舒适感。”

巴基斯坦铁路公司拉合尔局局长古尔在接受新华社记者采访时表示，巴中技术合作由来已久，未来当这批客车成为主力列车时，将大幅提升巴基斯坦铁路形象，成为巴中两国合作的新亮点。

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