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专访：中国调整防疫政策将更加有效应对疫情挑战

——访巴基斯坦公共卫生专家比拉勒·艾哈迈德

2023年01月09日13:37 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡1月9日电 专访：中国调整防疫政策将更加有效应对疫情挑战——访巴基斯坦公共卫生专家比拉勒·艾哈迈德

　　新华社记者姜江

　　“中国政府调整防疫政策，是为了更有效地应对新冠疫情带来的挑战。”巴基斯坦非营利组织“关爱中心”的公共卫生专家比拉勒·艾哈迈德日前在谈到中国调整疫情防控政策时说。他还表示，中国的相关政策将对全球经济产生积极影响。

　　艾哈迈德在巴首都伊斯兰堡接受新华社记者采访时说，新冠疫情暴发以来，中国政府实施了一系列措施遏制新冠病毒传播，有效统筹疫情防控和经济社会发展，这为许多国家的防疫部署提供了有益参考。

　　“关爱中心”是巴基斯坦一家致力于通过医疗保健服务、教育培训等方式改善个人和社区健康条件的医卫服务类非营利组织，艾哈迈德是该组织的实际负责人。他指出，中国在管控国内疫情同时，还重视全球防疫合作，积极与各国分享有关新冠疫情的数据和信息，为国际疫苗研发工作提供了巨大帮助。

　　自1月8日起，中国对新冠病毒感染实施“乙类乙管”。艾哈迈德对此表示，随着疫情形势的不断变化，包括中国在内，各国在新冠病毒防控方面表现出更多灵活性和适应性。

　　“中国采取新的防疫政策将对全球经济产生积极影响。”艾哈迈德认为，中国作为全球经济的主要参与者，其新政策将对稳定世界经济、支持全球贸易投资等方面产生积极影响。

　　艾哈迈德强调，只要坚持因时因势科学决策、继续制定实施应对疫情的有效政策，人们就应该对未来的防疫工作抱有信心。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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