新华社巴西利亚1月8日电（记者卞卓丹）在巴西前总统博索纳罗支持者强闯巴西国家权力机构事件发生后，为维护首都联邦区的社会稳定和公共秩序，巴西总统卢拉8日签署行政法令，授权联邦政府干预该地区的安全管理事务。

根据该行政法令，干预期预计将持续至1月31日，在此期间，首都地区的公共安全管理事务将由司法部常务副部长里卡多·卡佩利负责。

行政法令说，联邦政府实行干预的目的是“结束以暴力行为和入侵公共建筑为特征的首都联邦区公共秩序遭严重破坏的情况”。

博索纳罗支持者在巴西各地的抗议活动8日升级。当天下午，数千名示威者强行闯入位于首都巴西利亚的巴西国会、联邦最高法院和总统府等国家权力机构所在地，并与军警发生冲突。

在强闯国家权力机构事件发生后，巴西首都联邦区行政长官伊巴内斯·罗沙宣布，解除联邦区公共安全事务负责人安德森·托雷斯的职务。

另据巴西媒体报道，巴西联邦最高法院院长罗沙·韦伯表示，最高法院将竭尽全力使参与这些行动的恐怖分子受到应有的审判和惩处。巴西联邦总检察长奥古斯托·阿拉斯已要求联邦区相关部门展开调查，追究闯入者的责任。

2022年12月30日，前总统博索纳罗在距离卸任仅两天之际飞赴美国并停留至今，没有出席今年1月1日举行的新任总统卢拉的就职仪式。

根据高等选举法院公布的数据，在2022年10月30日举行的巴西总统选举第二轮投票中，卢拉以50.9%的得票率战胜了获得49.1%选票的博索纳罗，当选新一任巴西总统。

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