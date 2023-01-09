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“唐诗的回响”新春音乐会在纽约举行

2023年01月09日09:07 | 来源：新华网
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新华社纽约1月7日电（记者王建刚 刘亚南）“唐诗的回响”新春音乐会7日晚在美国纽约林肯中心举行。中国常驻联合国代表张军、第77届联大主席克勒希、中国驻纽约总领事黄屏、联合国高级官员、近40个国家常驻联合国使节以及纽约各界人士约700人观看了演出。

1月7日，在美国纽约林肯中心，参加“唐诗的回响”新春音乐会的艺术家谢幕。新华社记者 李睿 摄

当晚，来自中国、美国、加拿大等国的青年歌唱家与费城交响乐团和指挥家廖国敏合作，共同演绎了以《静夜思》《将进酒》等唐诗名篇为基础创作的音乐作品。

张军在演出前的招待会上表示，唐诗蕴含着中国人对人类命运和生命价值的思考，其中富含的精神力量能够跨越时空，超越国度，唤起心灵共鸣。“唐诗的回响”音乐会以全新方式演绎唐诗名篇佳作，是古典与现代艺术的碰撞、东方与西方文明的互动。

1月7日，在美国纽约林肯中心，艺术家在“唐诗的回响”新春音乐会上表演《将进酒》。新华社记者 李睿 摄

张军说：“我期待并相信，通过各国人民的交往交融，推动不同文明的交流互鉴，我们一定能够深化各国团结合作，增进各国人民友谊，让各国人民的心更紧密相连，让世界更美好，让明天充满阳光。”

克勒希在致辞中说：“这场活动体现了不同文化群体之间架起沟通桥梁的意义。这种对话与合作的精神正是当前多边体系所需要的。让我们铭记中国唐代诗人张九龄的诗句‘相知无远近，万里尚为邻’，秉持相互理解的原则，向着正确方向采取务实行动，使世界各国人民之间的联系更加紧密。”

1月7日，在美国纽约林肯中心，艺术家在“唐诗的回响”新春音乐会上演出。新华社记者 李睿 摄

费城交响乐团总裁兼首席执行官马蒂亚斯·塔尔诺波利斯基说：“有了相互理解，我们可以无视距离，尽管我们相隔万里，但我们仍是邻居。”

“唐诗的回响”新春音乐会是中国文化和旅游部2023年“欢乐春节”活动重点项目之一，由中国苏州文化艺术中心、费城交响乐团等机构合作举办，中国对外文化交流协会、中国常驻联合国代表团及中国驻纽约总领馆等单位参与协办。

1月7日，在美国纽约林肯中心，艺术家在“唐诗的回响”新春音乐会上表演《送杜少府之任蜀州》。新华社记者 李睿 摄

1月7日，在美国纽约林肯中心，艺术家在“唐诗的回响”新春音乐会上表演《送杜少府之任蜀州》。新华社记者 李睿 摄

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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