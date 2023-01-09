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专访：中国优化疫情防控措施将促进泰中各方面往来——访泰国前副总理披尼

2023年01月09日09:02 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷1月8日电 专访：中国优化疫情防控措施将促进泰中各方面往来——访泰国前副总理披尼

　　新华社记者陈家宝　林昊　任芊

　　泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼日前在曼谷接受新华社记者专访时说，中国对亚洲经济发展具有非常重要的促进作用，对泰国等东盟国家更是如此，中国优化调整疫情防控措施，将促进中国与泰国等国家各方面往来，为经济发展带来新机遇。

　　1月8日起，中国有序恢复中国公民出境旅游，逐步恢复陆路、水路口岸客运出入境。“作为泰国人，我对此感到非常高兴，很多泰国人等待已久，终于能到中国探亲访友，希望乘坐一票难求的中老铁路列车前往中国。而泰国政府及各行各业都已摩拳擦掌，做好准备迎接中国游客。两国投资者也可更便利地互通往来，许多泰国企业期待着和中国伙伴见面洽谈，进行商务合作。”披尼说。

　　披尼说，中国地广人多，在新冠疫情最严重的时候，中国果断实行严格防疫措施，最大程度限制了疫情扩散，极大地降低了疫情对本国乃至对世界的影响。“中国政府坚持人民至上、生命至上，努力保护人民生命和照顾人民福祉。”他说。

　　如今新冠病毒致病力减弱，中国适时调整了防疫政策，开放经济活动，鼓励市场合作、贸易往来，“是按照疫情发展的实际情况做出的决定”。

　　披尼称赞中国展现国际人道主义精神，为全球疫情防控贡献了巨大力量。“从疫情暴发至今，中国一直帮助其他国家，提供疫苗等医疗物资以及中药疗法，泰国也是受益国家之一。”

　　一直致力于促进两国经贸合作的披尼说，目前自己每个月会接待前来洽谈合作的四五家外国企业，期待泰中合作关系进一步深化发展。他说，中国是世界和亚太地区重要经济体，也是全球重要市场，中国优化调整疫情防控措施，将有助于推动全球经济复苏。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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