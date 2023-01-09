新华社华盛顿1月7日电 题：麦卡锡“险胜” 美式民主惨败

新华社记者颜亮 孙丁

遭遇百年罕见的尴尬，经过15轮表决，共和党人凯文·麦卡锡终于当上了美国国会众议院新任议长。这场令舆论哗然的闹剧，暴露出美式民主紊乱失调的众多指征。

首先，政治对立加剧，美国在政治极化之路上越走越远。100年来，众议院议长选举基本都是“走过场”，一轮表决就结束。如今，表决持续十几轮才出现胜者，反映美国政治极化加强以及共和党内派系之争更加尖锐激烈。

1月5日，在美国华盛顿国会，众议院共和党领袖凯文·麦卡锡（右一）在众议院议长选举现场。新华社记者刘杰摄

一方面，民主、共和两党如今更加势同水火，麦卡锡早早就放言要对抗民主党政策、展开涉及美国总统拜登的调查；众议院民主党人则巴不得共和党继续内耗，面对麦卡锡面临的党内支持不足的窘境，不可能做个顺水人情帮助他投票“过线”。另一方面，共和党虽然总票数可以达标，但他们内部矛盾同样深刻，一部分右翼“强硬派”固守自己的立场就是不肯轻易向麦卡锡让步。6日晚第14轮表决深刻演绎了共和党内部矛盾的尖锐：共和党众议员马特·盖茨临阵反悔，导致麦卡锡以一票之差再次落败。麦卡锡沮丧地前去质问盖茨，共和党众议员迈克·罗杰斯也很失望地要找盖茨“说理”，旁边的人担心事态升级捂着罗杰斯的嘴赶忙把他拉开。

众议院议长选举上一次出现10轮以上表决要追溯到1859年第36届国会开幕。当时因为众议院就奴隶制问题纷争激烈，经过44轮表决后才选出议长。两年后，美国爆发内战。美国塔尔萨大学教授、多家媒体撰稿人特德·吉诺韦斯认为，本次议长选举让人联想到美国内战前国会众议院内的紧张氛围。美国赖斯大学历史教授道格拉斯·布林克利则直接指出，美国实际上已身处“一种新内战”之中。

其次，政客为了权力大搞政治交易，美国政治不稳定性更加明显。经过不断讨价还价，麦卡锡最终与反对者达成一致，确保他能在第15轮表决中获得半数以上票数。据悉，为了坐上议长之位，麦卡锡作出或提出一系列重大让步，不惜为自己戴上更重“枷锁”——将提出罢免议长动议的众议员人数门槛降至1人。此外，麦卡锡也答应让更多右翼“强硬派”议员在众议院重要委员会中任职，启动审议和表决保守派提出的一系列法案等等。参议院多数党领袖、民主党人查克·舒默警告说，这些利益交换未来将导致联邦政府停摆或债务违约，给美国带来破坏性后果。《纽约时报》文章说，这场政治纷争表明，美国国会未来两年可能反复陷入混乱。

这是1月6日在美国华盛顿国会拍摄的凯文·麦卡锡（中）。经过党内激烈争论达成利益交换，共和党众议员凯文·麦卡锡于7日凌晨在第15轮众议院议长选举表决中当选议长。新华社记者刘杰摄

再次，美国政客权谋第一、虚伪成性，美国政治愈发失信于民。国会议事厅里，议员们表面上慷慨陈词，背地里却满心算计。竞选拉票时答应选民要求很干脆，一旦选上，立刻就开始聚焦政治斗争，应对通货膨胀、处理“边境危机”、打击违法犯罪等事关国计民生的事务则通通往后排。本届当选众议员中，还包括谎话连篇的乔治·桑托斯。去年底，他承认个人履历造假，但拒绝放弃就职，诡辩称“这不妨碍我当好国会议员”。人无信不立，美国政客造假无信却仍能高居庙堂，似乎早已见怪不怪。美国盖洛普公司去年底发布的民调结果显示，超七成美国人不认可国会工作表现。美国福克斯新闻台主持人、前国会众议员图尔西·加巴德指出，美国民众不相信这些政客一点都不奇怪，因为华盛顿这帮人都在为自己工作。

颇具讽刺意味的是，麦卡锡宣誓就职众议院议长前一天是美国“国会山骚乱”两周年纪念日。这场暴力骚乱打碎了美国政治制度的“美颜滤镜”，充分暴露美国民主弊端及其在民主问题上的虚伪面孔。美国一家政治咨询公司主席布拉德·班农认为，“国会山骚乱”过去两年，美国民主依然深陷困境，众议院“一团糟”，再次表明美国政治机构的衰败。

(责编：崔译戈、刘洁妍)